Liverpool đẩy Tottenham xuống hố sâu tuyệt vọng

Liverpool đẩy Tottenham xuống hố sâu tuyệt vọng

Báo VietnamNet
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Lợi thế sân nhà cùng sự xuất sắc của Cody Gakpo giúp Liverpool đánh bại Tottenham 3-1, tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nặng 20kg bò vào nhà dân

Tạp chí Người Đưa Tin
Đà Nẵng: Công an, thanh niên giúp người dân cứu lúa sau mưa lớn

Đà Nẵng: Công an, thanh niên giúp người dân cứu lúa sau mưa lớn

Báo Tiền Phong
Đang tổ chức đám tang, người nhà bỗng thấy cảnh tượng bất ngờ trước mắt

Đang tổ chức đám tang, người nhà bỗng thấy cảnh tượng bất ngờ trước mắt

Tạp chí Người Đưa Tin
Cúc Tịnh Y nhảy từ tầng 10 xuống

Cúc Tịnh Y nhảy từ tầng 10 xuống

Báo Tiền Phong

Cúc Tịnh Y khiến khán giả sợ hãi khi đu dây cáp treo nhảy từ tòa nhà cao hơn 10 tầng xuống. Sự chuyên nghiệp, nỗ lực của cô nhận được nhiều lời khen.

Người đàn ông 20 tuổi tử vong, bác sĩ cảnh báo đừng 'ngó lơ' 2 dấu hiệu xuất hiện về đêm

Người đàn ông 20 tuổi tử vong, bác sĩ cảnh báo đừng 'ngó lơ' 2 dấu hiệu xuất hiện về đêm

Tạp chí Người Đưa Tin
510 liên quan

Một người đàn ông khoảng 20 tuổi tử vong vì ung thư hạch sau nhiều tháng xem nhẹ tình trạng sốt và đổ mồ hôi ban đêm, câu chuyện được bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ như một lời cảnh báo.

Cụ ông U90 sở hữu thân hình như thanh niên, bí quyết khiến ai cũng ngỡ ngàng

Cụ ông U90 sở hữu thân hình như thanh niên, bí quyết khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tạp chí Người Đưa Tin

Ở độ tuổi U90, cụ ông Mick Wadge vẫn sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như người trẻ, thậm chí có thể nâng tạ 100 kg và nhận được lời khen đặc biệt từ huyền thoại thể hình Arnold Schwarzenegger.

Không 'cứu' được Trường Giang

Không 'cứu' được Trường Giang

Báo Tiền Phong
25 liên quan

Sau 10 ngày bị "đào bới", mổ xẻ bằng loạt video quá khứ, Trường Giang công khai xin lỗi. Song, cuộc trò chuyện xin lỗi tối 14/9 chưa khép lại tranh cãi bởi lời phân trần của nam nghệ sĩ chứa quá nhiều chữ "nhưng".

Đang ngồi uống nước, người đàn ông bị nhóm côn đồ xông vào chém

Đang ngồi uống nước, người đàn ông bị nhóm côn đồ xông vào chém

Báo VTC News

Người đàn ông ở Hải Phòng đang ngồi uống nước tại quán thì bất ngờ bị nhóm người đi 4-5 xe máy, cầm hung khí xông vào tấn công.

Chuyển động kinh doanh

Cổ phiếu BCF sắp có giao dịch trái chiều hàng triệu đơn vị

Cổ phiếu BCF sắp có giao dịch trái chiều hàng triệu đơn vị

Tạp chí Người Đưa Tin

Hàng loạt giao dịch cổ phiếu được lãnh đạo và người có liên quan tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đăng ký, với tổng số cổ phiếu mua - bán lên đến 6,6 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại ồ ạt mua ròng cổ phiếu Việt Nam ngay trước thềm Fed công bố lãi suất

Khối ngoại ồ ạt mua ròng cổ phiếu Việt Nam ngay trước thềm Fed công bố lãi suất

Tạp chí VnEconomy
5701 liên quan
Tập đoàn Sojitz trở thành cổ đông lớn tại Taseco Airs, nắm 27,64% vốn

Tập đoàn Sojitz trở thành cổ đông lớn tại Taseco Airs, nắm 27,64% vốn

Tạp chí Người Đưa Tin
ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn lên gần 27.000 tỷ đồng

ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn lên gần 27.000 tỷ đồng

Báo VietnamPlus
3615 liên quan
VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, công ty chứng khoán vẫn giữ thế thận trọng

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, công ty chứng khoán vẫn giữ thế thận trọng

Tạp chí Thương Gia
4572 liên quan
Nga, Trung Quốc phản ứng sau khi Mỹ lần đầu thừa nhận có vũ khí trên không gian

Nga, Trung Quốc phản ứng sau khi Mỹ lần đầu thừa nhận có vũ khí trên không gian

Báo VTC News
21 liên quan

Nga và Trung Quốc lên tiếng sau thông tin Mỹ xác nhận lần đầu sở hữu vũ khí trong không gian được công bố rộng rãi.

Lan Phương đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 43

Lan Phương đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 43

Tạp chí SaoStar
438 liên quan

Sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh nhỏ, Lan Phương có lẽ đã tìm thấy niềm hạnh phúc riêng.

Sút 27 lần chỉ ghi 1 bàn, HLV trưởng U23 Việt Nam nói gì?

Sút 27 lần chỉ ghi 1 bàn, HLV trưởng U23 Việt Nam nói gì?

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
46 liên quan

HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam tạo ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn, qua đó hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tài sản của NSND Công Lý trước khi lên tiếng về thông tin ly hôn

Tài sản của NSND Công Lý trước khi lên tiếng về thông tin ly hôn

Tạp chí SaoStar
1796 liên quan

NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện trở lại trên màn ảnh.

Nghìn người tiễn đưa ca sĩ 54 tuổi mới tử vong, 2 bác sĩ bị cáo buộc giết người

Nghìn người tiễn đưa ca sĩ 54 tuổi mới tử vong, 2 bác sĩ bị cáo buộc giết người

Báo VietnamNet

HY LẠP - Hàng nghìn người hâm mộ đưa tiễn ca sĩ 54 tuổi Giorgos Mazonakis trong lễ tang tại quê nhà Nikaia. Vụ án liên quan cái chết của anh tiếp tục nóng khi 2 bác sĩ đối mặt cáo buộc giết người, có thể lãnh án chung thân.

Lifestyle

Tay vợt pickleball số 2 thế giới phượt Hà Giang

Tay vợt pickleball số 2 thế giới phượt Hà Giang

Tạp chí Tri thức

Anna Bright dành 2 ngày phượt Hà Giang bằng xe máy, trekking, tắm thác và thử rượu ngô. Tay vợt pickleball số 2 thế giới ví hành trình là một giấc mơ, được đối xử "như công chúa".

Ngày càng nhiều khách Việt thích du lịch chậm

Ngày càng nhiều khách Việt thích du lịch chậm

Tạp chí Tri thức
3 liên quan
Con trai Phó Giám đốc A9 Bạch Mai chọn Hồi sức cấp cứu, nối nghiệp cha

Con trai Phó Giám đốc A9 Bạch Mai chọn Hồi sức cấp cứu, nối nghiệp cha

Báo VTC News
3 liên quan
Đội mưa, xếp hàng nhiều giờ chờ mua bánh trung thu truyền thống tại TPHCM

Đội mưa, xếp hàng nhiều giờ chờ mua bánh trung thu truyền thống tại TPHCM

Báo VietnamNet
1 liên quan
Cô gái ở TP.HCM cưới anh hàng xóm đi định cư Canada từ 6 tuổi

Cô gái ở TP.HCM cưới anh hàng xóm đi định cư Canada từ 6 tuổi

Tạp chí Tri thức
SUV hạng C công suất 224 mã lực, giá chưa tới 450 triệu đồng

SUV hạng C công suất 224 mã lực, giá chưa tới 450 triệu đồng

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
909 liên quan

Aion i60 2027 đã chính thức được ra mắt tại Trung Quốc với tổng cộng 7 phiên bản mang đến hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Doanh nghiệp rời Trung Quốc để né thuế Mỹ 'vỡ mộng'

Doanh nghiệp rời Trung Quốc để né thuế Mỹ 'vỡ mộng'

Tạp chí Tri thức
1 liên quan

Sau một năm tìm cách né thuế Mỹ, một số doanh nghiệp nhận ra chi phí và chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc không dễ cạnh tranh.

Số phận ít biết của giới nghệ sĩ Hy Lạp thời hoàng kim

Số phận ít biết của giới nghệ sĩ Hy Lạp thời hoàng kim

Tạp chí Tri thức
1 liên quan

Dù góp phần tạo nên kỷ nguyên nghệ thuật rực rỡ, các nghệ sĩ Hy Lạp cổ đại từng bị giới thượng lưu coi thường chỉ là thợ lao động chân tay.

Phát hiện thi thể nam thanh niên tại vòng xoay khu đô thị lấn biển Phú Cường

Phát hiện thi thể nam thanh niên tại vòng xoay khu đô thị lấn biển Phú Cường

Báo VietnamNet

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ phát hiện thi thể một nam thanh niên tại vòng xoay Phú Cường, khu đô thị lấn biển Phú Cường (phường Rạch Giá, An Giang), tối 15/9.

Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cùng nhau phát triển

Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cùng nhau phát triển

Báo Tiền Phong
102 liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Góc công nghệ

Google Maps biết nơi bạn sắp đến đông hay vắng thế nào

Google Maps biết nơi bạn sắp đến đông hay vắng thế nào

Báo Tri thức & Cuộc sống
224 liên quan

Google Maps có thể cho biết một nhà hàng, quán cà phê hay điểm vui chơi đang đông hay vắng nhờ dữ liệu vị trí được tổng hợp và ẩn danh từ người dùng.

Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology

Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology

Tạp chí Điện tử & Ứng dụng
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

Tạp chí Điện tử & Ứng dụng
Nhóm người dùng bị iPhone Duo thu hút

Nhóm người dùng bị iPhone Duo thu hút

Tạp chí Tri thức
183 liên quan
AI đang thay đổi ngành phim ngắn Trung Quốc

AI đang thay đổi ngành phim ngắn Trung Quốc

Báo Tri thức & Cuộc sống
4 liên quan
Vụ ô tô Lexus lạng lách, dừng giữa cao tốc có dấu hiệu tội phạm

Vụ ô tô Lexus lạng lách, dừng giữa cao tốc có dấu hiệu tội phạm

Báo Tiền Phong
7 liên quan

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), vụ việc xe Lexus dừng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hôm 15/9 dẫn tới tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Filip: CAHN chưa từng gặp đối thủ chất lượng thế này

Nguyễn Filip: CAHN chưa từng gặp đối thủ chất lượng thế này

Tạp chí Tri thức
6 liên quan

Nguyễn Filip cho biết CLB Công an Hà Nội chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như Gamba Osaka sau trận thua 1-4 tại vòng bảng AFC Champions League Elite tối 15/9.

Loạt môn thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD 20

Loạt môn thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD 20

Báo VTC News
480 liên quan

Nhiều vận động viên của các bộ môn chính thức lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nagoya (Nhật Bản) trong đêm 15/9.

Mercedes-Benz GLC300 EV 2026 ra mắt: Công suất 421 mã lực, phạm vi hoạt động 616km, giá gần 2,5 tỷ

Mercedes-Benz GLC300 EV 2026 ra mắt: Công suất 421 mã lực, phạm vi hoạt động 616km, giá gần 2,5 tỷ

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
2 liên quan

Mercedes-Benz Malaysia (MBM) đã giới thiệu trước mẫu SUV điện GLC300 4Matic EV 2026 với thiết kế hoàn toàn mới, hệ thống truyền động điện hai mô-tơ công suất 421 PS, phạm vi hoạt động tối đa 616 km theo tiêu chuẩn WLTP và màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch.

Văn Hậu nhận án kỷ luật, bị 'treo giò' 4 trận

Văn Hậu nhận án kỷ luật, bị 'treo giò' 4 trận

Báo Văn hóa
41 liên quan

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận án kỷ luật bổ sung từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau pha vào bóng khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương tại vòng 2 V.League 2026/27. Hậu vệ CLB Công an Hà Nội bị đình chỉ thi đấu 4 trận và phạt 20 triệu đồng.

Tiêu điểm xe

SUV công suất 428 mã lực, thiết kế hầm hố, goá gần 1,4 tỷ đồng

SUV công suất 428 mã lực, thiết kế hầm hố, goá gần 1,4 tỷ đồng

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
2 liên quan

Volvo EX30 Cross Country đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia với giá 218.888 Ringgit (tương đương 1,391 tỷ đồng), trở thành mẫu xe điện đầu tiên tại thị trường này mang hậu tố “Cross Country” vốn gắn liền với những mẫu xe địa hình của Volvo.

10 ô tô bán ế nhất tháng 8, có mẫu chỉ bán được 3 xe

10 ô tô bán ế nhất tháng 8, có mẫu chỉ bán được 3 xe

Báo Văn hóa
2 liên quan
Tesla phả hơi nóng vào cuộc đua xe điện tại Việt Nam

Tesla phả hơi nóng vào cuộc đua xe điện tại Việt Nam

Tạp chí Nhà Quản Trị - TheLEADER
1855 liên quan
5 bộ phận ô tô cần thay thế khi xe chạy hơn 96.000 km

5 bộ phận ô tô cần thay thế khi xe chạy hơn 96.000 km

Báo Nhà báo và Công luận
Kim Long Motor và KIJSETTHI Mobility ra mắt các mẫu xe bus thương hiệu Kim Long tại thị trường Thái Lan

Kim Long Motor và KIJSETTHI Mobility ra mắt các mẫu xe bus thương hiệu Kim Long tại thị trường Thái Lan

Báo Nhân Dân
9 liên quan
Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân bị thương trên biển

Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân bị thương trên biển

Báo Tin Tức TTXVN
3070 liên quan

Tối 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Tàu 263 đã liên tiếp hỗ trợ y tế 2 ngư dân bị thương do tai nạn trong quá trình lao động, khai thác hải sản trên biển.

Xe tăng T-54B và những thay đổi quan trọng

Xe tăng T-54B và những thay đổi quan trọng

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
3 liên quan

Xe tăng T-54B đưa khả năng tác chiến của dòng T-54 tiến thêm một bước với pháo 100 mm D-10T2S và hệ thống ổn định 2 mặt phẳng, cho phép nâng cao hiệu quả tác xạ khi xe cơ động.

Không làm phát sinh loại đơn vị hành chính cấp xã mới

Không làm phát sinh loại đơn vị hành chính cấp xã mới

Báo Quân Đội Nhân Dân
10 liên quan

Ngày 15-9, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới.

Đang đánh cá gần bờ, người đàn ông không may bị sét đánh tử vong

Đang đánh cá gần bờ, người đàn ông không may bị sét đánh tử vong

Báo Pháp Luật Việt Nam
1 liên quan

Đang đánh cá gần bờ cùng một thuyền viên, một người đàn ông ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị không may bị sét đánh tử vong.

CLB Công an Hà Nội thua đậm đội bóng Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á

CLB Công an Hà Nội thua đậm đội bóng Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á

Báo Văn hóa
9 liên quan

CLB Công an Hà Nội khởi đầu không như mong đợi tại AFC Champions League Elite 2026/27 khi để thua Gamba Osaka của Nhật Bản 1-4 trong chuyến làm khách trên sân Suita City.

10 điểm đến du lịch mới nổi đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2027

10 điểm đến du lịch mới nổi đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2027

Báo Văn hóa

Danh sách “Not Hot 2027” của Intrepid Travel hé lộ 10 điểm đến ít người biết nhưng hội tụ đủ cảnh quan, trải nghiệm và những chuyển động mới để trở thành những cái tên đáng chú ý của năm tới.

Ca sĩ Lisa nhóm BlackPink chính thức xin lỗi

Ca sĩ Lisa nhóm BlackPink chính thức xin lỗi

Báo VietnamNet
1137 liên quan

Trong phim tài liệu vừa ra mắt tại Toronto, Lisa lần đầu trực tiếp xin lỗi về video thời thực tập sinh dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc, đồng thời tiết lộ từng bị đe dọa tính mạng và công ty ngăn không cho xin lỗi kịp thời.

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Báo VietnamPlus
2395 liên quan

Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu.

Tài xế xe công nghệ: 'Hãy cho chúng tôi một cái tên'

Tài xế xe công nghệ: 'Hãy cho chúng tôi một cái tên'

Báo Tiền Phong
9 liên quan

Mang thai 7 tháng nhưng vẫn chạy xe 10-12 giờ/ngày để kiếm thêm thu nhập, chị Lê Thị Tuyết Hoa lo lắng khi đến ngày sinh sẽ không có chế độ thai sản. Trong khi đó, một tài xế đã gắn bó hơn 10 năm với nghề cho rằng việc chưa được định danh rõ ràng khiến hàng trăm nghìn người làm nghề này khó tiếp cận các chính sách an sinh và thiếu tiếng nói trong quan hệ với nền tảng.

Chính quyền và người dân muốn 'xoá sổ' trại lợn hễ mưa lớn là ngập

Chính quyền và người dân muốn 'xoá sổ' trại lợn hễ mưa lớn là ngập

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
2 liên quan

Nằm tại khu vực thấp trũng, thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập khi mưa lớn, trong khi hệ thống xử lý, lưu chứa chất thải được cơ quan chức năng xác định còn nhiều tồn tại, một trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Thành Mỹ, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa đang khiến người dân lo lắng.

[Video] Chuyên gia cảnh báo: Mưa lớn tiếp tục diễn ra trong diện rộng tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở

[Video] Chuyên gia cảnh báo: Mưa lớn tiếp tục diễn ra trong diện rộng tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở

Báo Nhân Dân
6702 liên quan

Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn thông tin về tình hình mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Giới đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán mất lực đẩy

Giới đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán mất lực đẩy

Báo Tin Tức TTXVN
1750 liên quan

Giới đầu tư đang xuất hiện tâm lý lo ngại về đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán do nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt, sau khi nhiều lãnh đạo trong ngành lên tiếng kêu gọi kiểm soát tốc độ phát triển AI.

Tắt sóng 2G toàn quốc từ 16.9: Điện thoại nào ở nông thôn sẽ mất liên lạc?

Tắt sóng 2G toàn quốc từ 16.9: Điện thoại nào ở nông thôn sẽ mất liên lạc?

Báo Văn hóa
62 liên quan

Từ 0 giờ ngày 16.9, các nhà mạng Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, trừ khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Hàng triệu thuê bao dùng điện thoại phím bấm chỉ hỗ trợ 2G hoặc SIM chưa hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể nghe gọi, nhắn tin.

Suất ăn bán trú 'khay nhiều, khay ít' tại trường tiểu học gây xôn xao ở Nghệ An

Suất ăn bán trú 'khay nhiều, khay ít' tại trường tiểu học gây xôn xao ở Nghệ An

Báo Văn hóa
828 liên quan

Hình ảnh suất ăn bán trú được cho là tại một trường tiểu học ở Nghệ An với khẩu phần không đồng đều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát, chấn chỉnh việc chia suất.

Mưa lũ gây ngập cục bộ tại một số địa phương

Mưa lũ gây ngập cục bộ tại một số địa phương

Báo Quân Đội Nhân Dân
2 liên quan

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 15-9, mưa lũ xảy ra ở các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã làm 1 ngôi nhà bị sập (Quảng Trị); 13 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị: 7; Huế: 4, Thanh Hóa: 2); 940 nhà bị ngập tại Quảng Trị.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có tên mới

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có tên mới

Báo Tiền Phong
5 liên quan

Từ 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức được đổi tên thành Cục An ninh mạng (Bộ Công an).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu

Báo VietnamNet
102 liên quan

Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.

Công an Hải Phòng giải cứu người mẹ định nhảy cầu cùng 2 con nhỏ

Công an Hải Phòng giải cứu người mẹ định nhảy cầu cùng 2 con nhỏ

Báo Tiền Phong
1 liên quan

Công an phường Kiến An (Hải Phòng) vừa ngăn chặn thành công người mẹ trẻ có ý định nhảy cầu tự tử cùng 2 con nhỏ do mâu thuẫn gia đình.

Phú Thọ di dời khẩn cấp 114 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng

Phú Thọ di dời khẩn cấp 114 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
1638 liên quan

Từ ngày 13 đến 15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao như Tân Pheo (308,4mm), Cao Răm (305,2mm), Lũng Vân (293,4mm)... Mực nước tại các sông và hồ chứa thủy lợi tăng nhanh, trong đó sông Bôi đạt mức 12,57m, chỉ còn cách báo động III là 0,43m.

Hà Nội bổ sung phương tiện được lưu thông qua cầu Thăng Long

Hà Nội bổ sung phương tiện được lưu thông qua cầu Thăng Long

Báo VietnamPlus
2 liên quan

Ôtô thu gom, vận chuyển rác, xe quét hút bụi, rửa đường, tưới cây thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích vào đối tượng được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả 2 chiều ngoài các khung giờ cao điểm.

Quảng Ninh: Chiến dịch 500 ngày đêm - sứ mệnh thiêng liêng trước lịch sử

Quảng Ninh: Chiến dịch 500 ngày đêm - sứ mệnh thiêng liêng trước lịch sử

Báo Văn hóa
371 liên quan

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh vừa tiến hành sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc cấp giấy khám sức khỏe 'siêu tốc'

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc cấp giấy khám sức khỏe 'siêu tốc'

Tạp chí Tiếp thị & Gia đình
1 liên quan

Ngày 14/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh thông tin báo chí.

Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh gây rét buốt?

Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh gây rét buốt?

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
682 liên quan

El Nino đang diễn biến rất mạnh tác động đến thời tiết nước ta khiến nhiệt độ trung bình cao hơn, không khí lạnh yếu hơn.

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Báo Tin Tức TTXVN
207 liên quan

Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.

Bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner cho Hoa Kỳ

Bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner cho Hoa Kỳ

Báo Thế Giới & Việt Nam
3 liên quan

Ngày 15/9, UBND TP. Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner trước đây cho phía Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ 'gà, tôm bốc mùi vào trường học'

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ 'gà, tôm bốc mùi vào trường học'

Báo VTC News
5 liên quan

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ phụ huynh phản ánh thịt gà, tôm có dấu hiệu bất thường tại trường.