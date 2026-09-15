Lợi thế sân nhà cùng sự xuất sắc của Cody Gakpo giúp Liverpool đánh bại Tottenham 3-1, tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.
Cúc Tịnh Y khiến khán giả sợ hãi khi đu dây cáp treo nhảy từ tòa nhà cao hơn 10 tầng xuống. Sự chuyên nghiệp, nỗ lực của cô nhận được nhiều lời khen.
Một người đàn ông khoảng 20 tuổi tử vong vì ung thư hạch sau nhiều tháng xem nhẹ tình trạng sốt và đổ mồ hôi ban đêm, câu chuyện được bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ như một lời cảnh báo.
Ở độ tuổi U90, cụ ông Mick Wadge vẫn sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như người trẻ, thậm chí có thể nâng tạ 100 kg và nhận được lời khen đặc biệt từ huyền thoại thể hình Arnold Schwarzenegger.
Sau 10 ngày bị "đào bới", mổ xẻ bằng loạt video quá khứ, Trường Giang công khai xin lỗi. Song, cuộc trò chuyện xin lỗi tối 14/9 chưa khép lại tranh cãi bởi lời phân trần của nam nghệ sĩ chứa quá nhiều chữ "nhưng".
Người đàn ông ở Hải Phòng đang ngồi uống nước tại quán thì bất ngờ bị nhóm người đi 4-5 xe máy, cầm hung khí xông vào tấn công.
Hàng loạt giao dịch cổ phiếu được lãnh đạo và người có liên quan tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đăng ký, với tổng số cổ phiếu mua - bán lên đến 6,6 triệu cổ phiếu.
Nga và Trung Quốc lên tiếng sau thông tin Mỹ xác nhận lần đầu sở hữu vũ khí trong không gian được công bố rộng rãi.
Sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh nhỏ, Lan Phương có lẽ đã tìm thấy niềm hạnh phúc riêng.
HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam tạo ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn, qua đó hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026.
NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện trở lại trên màn ảnh.
HY LẠP - Hàng nghìn người hâm mộ đưa tiễn ca sĩ 54 tuổi Giorgos Mazonakis trong lễ tang tại quê nhà Nikaia. Vụ án liên quan cái chết của anh tiếp tục nóng khi 2 bác sĩ đối mặt cáo buộc giết người, có thể lãnh án chung thân.
Anna Bright dành 2 ngày phượt Hà Giang bằng xe máy, trekking, tắm thác và thử rượu ngô. Tay vợt pickleball số 2 thế giới ví hành trình là một giấc mơ, được đối xử "như công chúa".
Aion i60 2027 đã chính thức được ra mắt tại Trung Quốc với tổng cộng 7 phiên bản mang đến hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).
Sau một năm tìm cách né thuế Mỹ, một số doanh nghiệp nhận ra chi phí và chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc không dễ cạnh tranh.
Dù góp phần tạo nên kỷ nguyên nghệ thuật rực rỡ, các nghệ sĩ Hy Lạp cổ đại từng bị giới thượng lưu coi thường chỉ là thợ lao động chân tay.
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ phát hiện thi thể một nam thanh niên tại vòng xoay Phú Cường, khu đô thị lấn biển Phú Cường (phường Rạch Giá, An Giang), tối 15/9.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Google Maps có thể cho biết một nhà hàng, quán cà phê hay điểm vui chơi đang đông hay vắng nhờ dữ liệu vị trí được tổng hợp và ẩn danh từ người dùng.
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), vụ việc xe Lexus dừng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hôm 15/9 dẫn tới tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Filip cho biết CLB Công an Hà Nội chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như Gamba Osaka sau trận thua 1-4 tại vòng bảng AFC Champions League Elite tối 15/9.
Nhiều vận động viên của các bộ môn chính thức lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nagoya (Nhật Bản) trong đêm 15/9.
Mercedes-Benz Malaysia (MBM) đã giới thiệu trước mẫu SUV điện GLC300 4Matic EV 2026 với thiết kế hoàn toàn mới, hệ thống truyền động điện hai mô-tơ công suất 421 PS, phạm vi hoạt động tối đa 616 km theo tiêu chuẩn WLTP và màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch.
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận án kỷ luật bổ sung từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau pha vào bóng khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương tại vòng 2 V.League 2026/27. Hậu vệ CLB Công an Hà Nội bị đình chỉ thi đấu 4 trận và phạt 20 triệu đồng.
Volvo EX30 Cross Country đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia với giá 218.888 Ringgit (tương đương 1,391 tỷ đồng), trở thành mẫu xe điện đầu tiên tại thị trường này mang hậu tố “Cross Country” vốn gắn liền với những mẫu xe địa hình của Volvo.
Tối 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Tàu 263 đã liên tiếp hỗ trợ y tế 2 ngư dân bị thương do tai nạn trong quá trình lao động, khai thác hải sản trên biển.
Xe tăng T-54B đưa khả năng tác chiến của dòng T-54 tiến thêm một bước với pháo 100 mm D-10T2S và hệ thống ổn định 2 mặt phẳng, cho phép nâng cao hiệu quả tác xạ khi xe cơ động.
Ngày 15-9, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới.
Đang đánh cá gần bờ cùng một thuyền viên, một người đàn ông ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị không may bị sét đánh tử vong.
CLB Công an Hà Nội khởi đầu không như mong đợi tại AFC Champions League Elite 2026/27 khi để thua Gamba Osaka của Nhật Bản 1-4 trong chuyến làm khách trên sân Suita City.
Danh sách “Not Hot 2027” của Intrepid Travel hé lộ 10 điểm đến ít người biết nhưng hội tụ đủ cảnh quan, trải nghiệm và những chuyển động mới để trở thành những cái tên đáng chú ý của năm tới.
Trong phim tài liệu vừa ra mắt tại Toronto, Lisa lần đầu trực tiếp xin lỗi về video thời thực tập sinh dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc, đồng thời tiết lộ từng bị đe dọa tính mạng và công ty ngăn không cho xin lỗi kịp thời.
Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu.
Mang thai 7 tháng nhưng vẫn chạy xe 10-12 giờ/ngày để kiếm thêm thu nhập, chị Lê Thị Tuyết Hoa lo lắng khi đến ngày sinh sẽ không có chế độ thai sản. Trong khi đó, một tài xế đã gắn bó hơn 10 năm với nghề cho rằng việc chưa được định danh rõ ràng khiến hàng trăm nghìn người làm nghề này khó tiếp cận các chính sách an sinh và thiếu tiếng nói trong quan hệ với nền tảng.
Nằm tại khu vực thấp trũng, thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập khi mưa lớn, trong khi hệ thống xử lý, lưu chứa chất thải được cơ quan chức năng xác định còn nhiều tồn tại, một trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Thành Mỹ, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa đang khiến người dân lo lắng.
Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn thông tin về tình hình mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.
Giới đầu tư đang xuất hiện tâm lý lo ngại về đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán do nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt, sau khi nhiều lãnh đạo trong ngành lên tiếng kêu gọi kiểm soát tốc độ phát triển AI.
Từ 0 giờ ngày 16.9, các nhà mạng Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, trừ khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Hàng triệu thuê bao dùng điện thoại phím bấm chỉ hỗ trợ 2G hoặc SIM chưa hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể nghe gọi, nhắn tin.
Hình ảnh suất ăn bán trú được cho là tại một trường tiểu học ở Nghệ An với khẩu phần không đồng đều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát, chấn chỉnh việc chia suất.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 15-9, mưa lũ xảy ra ở các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã làm 1 ngôi nhà bị sập (Quảng Trị); 13 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị: 7; Huế: 4, Thanh Hóa: 2); 940 nhà bị ngập tại Quảng Trị.
Từ 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức được đổi tên thành Cục An ninh mạng (Bộ Công an).
Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.
Công an phường Kiến An (Hải Phòng) vừa ngăn chặn thành công người mẹ trẻ có ý định nhảy cầu tự tử cùng 2 con nhỏ do mâu thuẫn gia đình.
Từ ngày 13 đến 15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao như Tân Pheo (308,4mm), Cao Răm (305,2mm), Lũng Vân (293,4mm)... Mực nước tại các sông và hồ chứa thủy lợi tăng nhanh, trong đó sông Bôi đạt mức 12,57m, chỉ còn cách báo động III là 0,43m.
Ôtô thu gom, vận chuyển rác, xe quét hút bụi, rửa đường, tưới cây thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích vào đối tượng được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả 2 chiều ngoài các khung giờ cao điểm.
Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh vừa tiến hành sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.
Ngày 14/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh thông tin báo chí.
El Nino đang diễn biến rất mạnh tác động đến thời tiết nước ta khiến nhiệt độ trung bình cao hơn, không khí lạnh yếu hơn.
Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.
Ngày 15/9, UBND TP. Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner trước đây cho phía Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ phụ huynh phản ánh thịt gà, tôm có dấu hiệu bất thường tại trường.