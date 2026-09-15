Mang thai 7 tháng nhưng vẫn chạy xe 10-12 giờ/ngày để kiếm thêm thu nhập, chị Lê Thị Tuyết Hoa lo lắng khi đến ngày sinh sẽ không có chế độ thai sản. Trong khi đó, một tài xế đã gắn bó hơn 10 năm với nghề cho rằng việc chưa được định danh rõ ràng khiến hàng trăm nghìn người làm nghề này khó tiếp cận các chính sách an sinh và thiếu tiếng nói trong quan hệ với nền tảng.