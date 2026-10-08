Thông điệp của Ronaldo sau ngày Messi chia tay

Ronaldo gửi lời đầy tôn trọng tới Messi sau trận cuối của siêu sao Argentina.

Không lâu sau khi Lionel Messi đăng tâm thư chia tay tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo xuất hiện trong phần bình luận và để lại thông điệp đáng chú ý.

“Leo, rất nhiều năm cống hiến cho đất nước và một câu chuyện sẽ còn mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì anh đã làm được cùng Argentina”, Ronaldo viết.

Lời nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Messi và Ronaldo đã cạnh tranh với nhau trong phần lớn sự nghiệp. Thời còn khoác áo Barcelona và Real Madrid, hai người liên tục đối đầu ở những trận cầu lớn, đồng thời thống trị cuộc đua Quả bóng vàng trong hơn một thập niên.

Dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân, cả hai hiếm khi công khai công kích nhau. AS cho rằng cuộc cạnh tranh ấy luôn rất lớn về chuyên môn nhưng chưa bao giờ trở thành sự thù địch cá nhân.

Messi vừa chơi trận cuối cho Argentina trong chiến thắng 3-0 trước Benin tại sân Monumental. Trước hơn 85.000 khán giả, tiền đạo 39 tuổi ghi một bàn và có hai kiến tạo, khép lại sự nghiệp quốc tế với 208 trận và 126 bàn thắng.

Một ngày sau trận đấu, Messi đăng bài chia tay đội tuyển, gửi lời cảm ơn gia đình, đồng đội, các HLV từng làm việc cùng và người hâm mộ Argentina. Anh thừa nhận sẽ nhớ màu áo trắng - xanh nhưng tin đây là thời điểm phù hợp để dừng lại.

Lời nhắn của Ronaldo càng được chú ý khi hai siêu sao đang trải qua giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế theo những cách khác nhau. Messi được Argentina tổ chức lễ chia tay lớn tại Monumental, còn Ronaldo gần đây vướng những bất đồng trong đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha.

Sau gần hai thập niên cạnh tranh, Ronaldo vẫn dành sự tôn trọng cho Messi trong ngày đối thủ lâu năm rời sân khấu quốc tế.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.