Cảnh báo nguy cơ từ các website gắn link cờ bạc trực tuyến

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, trước tình trạng một số website không rõ nguồn gốc, trang thông tin điện tử thiếu kiểm chứng gắn các đường link dẫn đến hoạt động cờ bạc trực tuyến, Công an phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập, không tham gia và chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo Công an phường Lý Văn Lâm, các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải trí của người dùng để lập các website giả mạo, trang tin không chính thống hoặc các trang có nội dung hấp dẫn nhằm thu hút lượt truy cập. Khi người dùng truy cập, các website này có thể chèn quảng cáo, banner, cửa sổ bật lên hoặc đường link dẫn đến các trang cá cược bóng đá, đánh bạc trực tuyến, game đổi thưởng và các hình thức cờ bạc trá hình.

Đáng chú ý, một số website được thiết kế với giao diện bắt mắt, tên miền dễ gây nhầm lẫn với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp uy tín. Các đường link cũng có thể được phát tán qua mạng xã hội, tin nhắn, email kèm theo lời mời chào hấp dẫn, hứa hẹn trúng thưởng hoặc lợi nhuận cao để dụ người dùng đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin và nạp tiền.

Việc tham gia cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể dẫn đến nợ nần, ảnh hưởng đời sống gia đình và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, người dùng truy cập, đăng ký tài khoản tại các website không rõ nguồn gốc còn có nguy cơ bị thu thập, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực và bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, Công an phường Lý Văn Lâm đề nghị người dân không truy cập các website không rõ nguồn gốc; không nhấp vào đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội; kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi truy cập và ưu tiên sử dụng các nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước hoặc dữ liệu cá nhân cho người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng giao dịch, không tiếp tục cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm, quản lý việc sử dụng internet của con em; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn trẻ em và thanh thiếu niên nhận biết các đường link, website có dấu hiệu bất thường, nhất là những nội dung quảng bá cờ bạc, cá cược, game đổi thưởng. Việc trang bị kỹ năng nhận diện từ sớm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ trẻ em, thanh thiếu niên bị lôi kéo vào các hoạt động cờ bạc trên không gian mạng.

Khi phát hiện website có dấu hiệu tổ chức, quảng bá cờ bạc hoặc có hoạt động lừa đảo trực tuyến, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan như tên website, đường link, tài khoản, số điện thoại, nội dung trao đổi và thông báo ngay cho cơ quan công an để phục vụ xác minh, xử lý.