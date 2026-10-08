Son Heung-min bị cuốn vào khủng hoảng nội bộ tuyển Hàn Quốc

Son Heung-min thừa nhận bầu không khí trong tuyển Hàn Quốc gần đây khá nặng nề.

Chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan tối 6/10 lẽ ra phải là một đêm đáng nhớ với tuyển Hàn Quốc, khi Son Heung-min ghi bàn thứ 59 và lập kỷ lục mới về số pha lập công cho đội tuyển nam nước này. Tuy nhiên, câu chuyện sau trận lại nhanh chóng chuyển sang những vấn đề bên trong phòng thay đồ.

Theo SBS, Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan, ba trụ cột cùng sinh năm 1996, từng cân nhắc chia tay đội tuyển quốc gia. Các nguồn tin của đài truyền hình Hàn Quốc cho biết đây không phải phản ứng nhất thời, mà là hệ quả của những bất đồng tích tụ trong thời gian dài.

Sau trận thắng Uzbekistan, Hwang In-beom ngồi lại trên sân và bật khóc khá lâu. Khi được hỏi về tương lai ở đội tuyển, tiền vệ này nói: “Một người khôn ngoan cũng cần biết lúc nào nên buông bỏ. Còn việc tôi có được triệu tập vào tháng 11 hay không là quyết định của HLV”.

Những bất đồng kéo dài

Theo SBS, mâu thuẫn trong nội bộ tuyển Hàn Quốc đã xuất hiện qua nhiều vụ việc khác nhau, từ tranh cãi về phòng điều trị riêng tại World Cup 2022, vụ xô xát giữa các cầu thủ ở Asian Cup 2024 đến việc tẩy chay phỏng vấn trong giai đoạn gần đây.

Trong quá trình xử lý những vấn đề này, Son Heung-min và một số đồng đội được cho là có quan điểm khác nhau. Khi Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan dần trở thành nhóm cầu thủ kỳ cựu, họ nhiều lần đề cập nhu cầu thay đổi cách lãnh đạo nhưng thất vọng vì cảm thấy tình hình không có nhiều chuyển biến.

Dù vậy, chưa có thông tin chính thức cho thấy ba cầu thủ yêu cầu Son từ bỏ băng đội trưởng. Vấn đề được SBS đề cập chủ yếu nằm ở cách đội tuyển xử lý các mâu thuẫn nội bộ và cơ chế ra quyết định trong phòng thay đồ.

Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan từng cân nhắc chia tay đội tuyển quốc gia.

Những phát biểu gần đây của Kim Min-jae cũng được nhìn nhận trong bối cảnh này. Sau trận gặp Venezuela ngày 2/10, trung vệ của Bayern Munich công khai phàn nàn về khả năng hỗ trợ phòng ngự của toàn đội.

“Mọi người phải cùng chiến đấu, cùng tranh chấp và cùng phòng ngự. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi đang làm tốt điều đó. Thành thật mà nói, khi nhìn các hậu vệ, tôi cảm thấy thương cho họ”, Kim nói.

Hwang In-beom trước đó cũng từng ám chỉ đội tuyển thiếu những người đủ khả năng đứng ra giải quyết các vấn đề đang tồn tại.

Cuộc họp kéo dài quá nửa đêm

Sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức Hyun Young-min, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia, phải gặp riêng Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan sau trận gặp Uzbekistan. Cuộc trao đổi kéo dài quá nửa đêm, khi trận đấu đã kết thúc hơn hai giờ.

Sau cuộc họp, khả năng ba cầu thủ lập tức chia tay đội tuyển tạm thời lắng xuống. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết họ từng chia sẻ với một số đồng đội về ý định dừng sự nghiệp quốc tế, cho thấy câu chuyện không chỉ xuất phát từ tin đồn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Khi được hỏi về khả năng rời tuyển, Hwang Hee-chan chỉ trả lời rằng “chưa có gì được quyết định”, còn Hwang In-beom và Hwang Hee-chan rời Hàn Quốc mà không nói thêm về những gì đang diễn ra bên trong đội.

Ngay cả Son Heung-min cũng thừa nhận bầu không khí trong đội “khá nặng nề”, dù anh cho rằng điều đó cho thấy các cầu thủ vẫn quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển.

Cuộc họp sau trận Uzbekistan có thể giúp tình hình tạm lắng, nhưng chưa cho thấy những bất đồng đã được giải quyết. Khi ba cầu thủ quan trọng cùng cân nhắc rời đội tuyển và những khác biệt về cách vận hành nội bộ bị đưa ra công khai, tuyển Hàn Quốc rõ ràng đang đối diện một vấn đề lớn hơn chuyện thắng thua trên sân.