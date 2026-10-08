Bộ đội quân hàm xanh nơi rừng khộp
Nơi núi thẳm, rừng sâu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) vẫn ngày đêm vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương.
Quá trình tuần tra, mật phục, vây bắt tội phạm, đối tượng vượt biên trái phép trong những khu rừng khộp, đội ngũ cán bộ, chỉ huy cấp trên thường xuyên truyền thụ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, giúp chiến sĩ trẻ nâng cao trình độ, vững vàng bản lĩnh. Mùa hè nắng cháy da, mùa đông mưa ngập lối, song bộ đội luôn khắc phục khó khăn, không quản hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-quan-ham-xanh-noi-rung-khop-1059751