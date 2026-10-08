Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Bộ đội quân hàm xanh nơi rừng khộp

Nơi núi thẳm, rừng sâu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) vẫn ngày đêm vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Quá trình tuần tra, mật phục, vây bắt tội phạm, đối tượng vượt biên trái phép trong những khu rừng khộp, đội ngũ cán bộ, chỉ huy cấp trên thường xuyên truyền thụ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, giúp chiến sĩ trẻ nâng cao trình độ, vững vàng bản lĩnh. Mùa hè nắng cháy da, mùa đông mưa ngập lối, song bộ đội luôn khắc phục khó khăn, không quản hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Nơi biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê luôn vững vàng tay súng.

 Nơi biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê luôn vững vàng tay súng.

 Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu luôn được đề cao.

 Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu luôn được đề cao.

 Luyện tập vượt vật cản tự nhiên, tấn công tội phạm trong rừng khộp.

 Luyện tập vượt vật cản tự nhiên, tấn công tội phạm trong rừng khộp.

Lợi dụng địa hình, địa vật, sẵn sàng chi viện cho đồng đội. 

Lợi dụng địa hình, địa vật, sẵn sàng chi viện cho đồng đội. 

Triển khai phương án vây bắt tội phạm trong rừng khộp. 

Triển khai phương án vây bắt tội phạm trong rừng khộp. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê xuyên rừng, xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê xuyên rừng, xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ 

Giao nhiệm vụ quan sát, phát hiện mục tiêu cho chiến sĩ. 

Giao nhiệm vụ quan sát, phát hiện mục tiêu cho chiến sĩ. 

Bước chân thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê. 

Bước chân thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê. 

 Đại úy Y Kriếp Du, Đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Ia Rvê phổ biến kế hoạch tuần tra cho các chiến sĩ.

 Đại úy Y Kriếp Du, Đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Ia Rvê phổ biến kế hoạch tuần tra cho các chiến sĩ.

HÀ AN KHANG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-quan-ham-xanh-noi-rung-khop-1059751