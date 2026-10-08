Bộ Quốc phòng đề xuất nâng nhiều chế độ, chính sách với hạ sĩ quan, binh sĩ

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo sửa Nghị định 27/2016 của Chính phủ về chế độ, chính sách cho hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Bộ Quốc phòng cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị định 27/2016, một số mức trợ cấp quy định từ năm 2016 chưa được điều chỉnh, không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, giá cả và chi phí sinh hoạt.

Một số trường hợp khó khăn thực tế chưa được hỗ trợ, như gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc thân nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết.

Ngoài ra, mức trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm và mức chi tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ chưa được rà soát, điều chỉnh tương ứng với thực tế.

Vì vậy, Bộ Quốc phòng đề xuất sửa quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự thảo nghị định bổ sung chính sách đối với trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Đề xuất này nhằm khắc phục khoảng trống chính sách, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động quân sự và trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo đối với công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời hỗ trợ, động viên thân nhân và thể hiện chính sách hậu phương quân đội.

Về chế độ, chính sách với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, Bộ Quốc phòng đề xuất nâng mức trợ cấp khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập, bị trôi, bị cháy hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế từ 3 triệu đồng lên 10 triệu đồng/suất/lần và bỏ quy định “được thực hiện không quá 2 lần trong 1 năm” nhằm hỗ trợ gia đình kịp thời khắc phục khó khăn đột xuất khi thực tế phát sinh.

Chiến sĩ xuất ngũ thực hiện nghi thức hôn lên Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: Báo QĐND

Đồng thời, nâng mức trợ cấp đối với thân nhân bị ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị nội trú từ 7 ngày trở lên từ 500.000 đồng lên 2 triệu đồng/người/lần; khi thân nhân từ trần từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng/người.

Dự thảo bổ sung trường hợp gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc thân nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, hoặc trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết được hưởng trợ cấp một năm một lần mức 10 triệu đồng.

Theo Bộ Quốc phòng, việc sửa đổi nhằm điều chỉnh mức hưởng, mở rộng đối tượng trong một số trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, chi phí sinh hoạt và tổ chức thực hiện.

Nâng mức chi chia tay trước khi xuất ngũ

Về chế độ, chính sách với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, Bộ Quốc phòng đề xuất nâng mức trợ cấp xuất ngũ một lần từ 2 lần lên 5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ trong Quân đội; trường hợp phục vụ đủ 30 tháng được hưởng thêm 4 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng (quy định hiện hành 2 tháng phụ cấp); đồng thời điều chỉnh cách tính đối với tháng lẻ.

Cụ thể, ngoài chế độ BHXH một lần được hưởng hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được hưởng trợ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm xuất ngũ.

Trường hợp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 1 tháng đến đủ 6 tháng tính là 0,5 năm và được hưởng trợ cấp bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm và được hưởng trợ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 4 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Ngoài ra, theo dự thảo, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được nâng mức trợ cấp tạo việc làm từ 6 lần lên 8 lần mức lương cơ sở; nâng mức chi tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ từ 50.000 đồng lên 500.000 đồng/người.

Cụ thể, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 8 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm xuất ngũ.

Trước khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức gặp mặt chia tay, mức chi 500.000 đồng/người. Hạ sĩ quan, binh sĩ được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc được cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp lưu trú trong thời gian đi từ đơn vị đến nơi cư trú.

Bộ Quốc phòng lý giải việc điều chỉnh chính sách trên nhằm hỗ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ ổn định đời sống, học nghề, tìm kiếm việc làm sau khi xuất ngũ và bảo đảm tương quan với chế độ, chính sách đối với các đối tượng phục vụ trong Quân đội.