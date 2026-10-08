Xe tay ga hybrid, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá hơn 54 triệu đồng

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe tay ga hybrid này là hệ thống truyền động V-HEV độc quyền của Voge kết hợp cùng chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài. Đây là một tính năng khá hiếm trên xe tay ga, mở rộng khả năng sử dụng của SR150GT H từ phương tiện di chuyển hàng ngày thành nguồn điện di động trong những chuyến đi ngoài trời.

Voge SR150GT H 2027.

Về thiết kế, Voge SR150GT H 2027 tiếp tục kế thừa phong cách thể thao đặc trưng của dòng SR150GT. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn pha LED tạo hình góc cạnh, bao quanh bởi dải đèn chiếu sáng ban ngày. Thân xe được thiết kế tương đối gọn với nhiều đường nét sắc sảo, tạo cảm giác năng động và mạnh mẽ. Mẫu xe có kích thước dài 1.945 mm, rộng 740 mm và cao 1.265 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.320 mm.

Trang bị trên Voge SR150GT H 2027 tập trung vào sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Xe có hệ thống khởi động không cần chìa khóa, chức năng tự động dừng và khởi động động cơ, màn hình LCD 5 inch cùng khả năng kết nối với các thiết bị thông minh. Những tính năng này giúp mẫu xe tay ga hybrid của Voge bắt kịp xu hướng công nghệ đang ngày càng phổ biến trên các dòng xe hai bánh hiện đại.

SR150GT H sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 150cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 15 mã lực. Động cơ đốt trong được kết hợp với hệ thống pin lithium 48V để tạo thành hệ truyền động hybrid V-HEV, với tổng công suất khoảng 16,3 mã lực. Cấu hình này giúp xe có thêm sự hỗ trợ từ mô-tơ điện, đồng thời hướng tới khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe tay ga chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt rõ nhất của Voge SR150GT H 2027 lại nằm ở khả năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài. Hệ thống này không hướng tới việc cung cấp công suất lớn như những mẫu ô tô điện có chức năng cấp điện ngoài mà được thiết kế để sử dụng với các thiết bị điện 12V. Khi động cơ đang hoạt động, hệ thống có thể cung cấp điện liên tục trong khoảng 5 giờ, trong khi thời gian sử dụng khi động cơ tắt vào khoảng 1,5 giờ.

Tính năng này mở ra một số tình huống sử dụng khá thú vị. Người dùng có thể mang Voge SR150GT H 2027 đi cắm trại, sử dụng nguồn điện từ xe để vận hành hệ thống âm thanh, chiếu sáng hoặc một số thiết bị điện 12V khác. Nhờ đó, chiếc xe không chỉ đóng vai trò là phương tiện di chuyển mà còn có thể trở thành một nguồn điện di động phục vụ các hoạt động ngoài trời.

SR150GT H 2027 được trang bị phanh đĩa kép tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo TCS. Những tiện ích khác như chìa khóa thông minh (Keyless start), tính năng ngắt động cơ tạm thời (Auto Start/Stop) và cổng sạc USB.