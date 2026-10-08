Giá vàng hôm nay (8-10): Giảm nhẹ

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm so với hôm qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139,5 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 8-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đi ngang và tăng, giảm tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.111 USD/ounce (tương đương 130,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 53,4 USD/ounce, tương đương giảm 1,28% trong vòng 24 giờ qua. Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào thứ Tư, do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là 85%, theo công cụ FedWatch của CME.

"Tôi nghĩ thông điệp là lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, và điều đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng đô la", Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City Jeff Schmid, cho biết việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly, cũng cho biết lộ trình chính sách sẽ phụ thuộc vào việc áp lực lạm phát có tiếp tục hay không.

Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tháng trước, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã chia rẽ về lý do tăng lãi suất, với "một số thành viên" cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để kiềm chế tác động của cú sốc giá cả năng lượng và các mặt hàng khác, trong khi nhóm nòng cốt có quan điểm cứng rắn hơn lại cho rằng điều đó là cần thiết để phòng ngừa lạm phát do cầu tăng cao.

Trong khi đó, theo dữ liệu chính thức, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng cường mua vàng trong tháng 9, kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên tháng thứ 23.

"Nhu cầu vàng chính thức là yếu tố hỗ trợ chính. Tôi nghĩ chúng ta có thể chứng kiến thêm một lần thử giảm giá nữa, có lẽ xuống mức 4.000 USD/ounce, và sau đó là sự phục hồi vào cuối năm với tiềm năng đạt mức 4.400 USD/ounce", Grant nói thêm.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,106 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,171 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,772 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,839 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,776 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,843 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 61 USD/ounce.