[Infographic] Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm 5,69 điểm, thị trường phân hóa tích cực
Phiên 7/10, VN-Index giảm 5,69 điểm về mức 1.753,39 điểm. Độ rộng trên HoSE cân bằng, phân hóa tích cực với 144 mã tăng giá, 147 mã giảm giá, 64 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 24,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 911,6 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-710-vn-index-giam-569-diem-thi-truong-phan-hoa-tich-cuc-post993586.html