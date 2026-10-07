[Infographic] Chứng khoán ngày 7/10: VN-Index giảm 5,69 điểm, thị trường phân hóa tích cực

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng vào ngày 7/10, quay lại quanh mức cao nhất trong nhiều năm, trong bối cảnh giới giao dịch chuẩn bị cho đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào thời điểm lợi suất tăng cao đang gây lo ngại cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.