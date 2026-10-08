Xã luận: Phát huy tình đoàn kết thủy chung Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện chuyến thăm song phương nước ngoài cũng như chuyến thăm chính thức Lào. Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào ngay sau khi Lào vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào nhất trí kiên định coi trọng đặc biệt và quyết tâm phát huy tình đoàn kết thủy chung do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Mối quan hệ Việt Nam-Lào là mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước, là tài sản vô giá, điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước chúng ta tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào khẳng định chủ trương nhất quán luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên đã làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

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Thời gian qua, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, hai nước đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu trong hợp tác trên các lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục đóng vai trò trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hợp tác quốc phòng, an ninh gắn bó chặt chẽ, thiết thực, được tăng cường cả về lượng và chất, thực hiện tốt việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư ngày càng được ưu tiên thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết chiến lược, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế. Hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên tiếp tục đạt hiệu quả, đóng góp vào hợp tác chung giữa Việt Nam và Lào. Hai bên hỗ trợ, giúp đỡ nhau hiệu quả tại các diễn đàn hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công..., góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của mỗi nước và củng cố vai trò của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong khu vực.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Việt Nam và Lào, hai quốc gia của chúng ta gắn bó với nhau như nước với cá và sự nghiệp cách mạng của chúng ta liên kết chặt chẽ như máu của cùng một dòng chảy. Vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều “hoa thơm trái ngọt”.