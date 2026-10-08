Không cần tìm người thay Messi

Argentina từng mất nhiều năm đi tìm một Maradona mới và không muốn thế hệ sau Messi tiếp tục chịu sức ép tương tự.

Sau trận chia tay Lionel Messi, Lionel Scaloni thừa nhận Argentina sẽ không còn một cầu thủ có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Với HLV 48 tuổi, cách bù đắp hợp lý hơn là để nhiều người cùng chia sẻ những phần việc trước đây thường dồn lên vai Messi.

Cách nhìn ấy thực tế hơn việc đi tìm một “Messi mới”. Argentina chắc chắn vẫn cần người mặc áo số 10, cần một thủ lĩnh và cần thêm những cầu thủ sáng tạo, nhưng những vai trò đó không nhất thiết phải tập trung vào một cá nhân như suốt hơn hai thập niên qua.

Chia nhỏ những gì Messi từng làm

Messi không chỉ ghi bàn. Trong nhiều năm, anh thường lùi xuống nhận bóng, kết nối tuyến giữa với hàng công, thoát pressing, tung đường chuyền cuối cùng rồi tự xuất hiện ở khu vực quyết định để kết thúc tình huống.

Rất khó để tìm một cầu thủ trẻ có thể làm đủ từng ấy việc. Argentina vì thế có thể chia nhỏ khối lượng công việc ấy cho nhiều vị trí khác nhau.

Nico Paz, Thiago Almada hay Franco Mastantuono có thể đảm nhận nhiều hơn phần sáng tạo. Julián Álvarez và Lautaro Martínez sẽ phải gánh thêm trách nhiệm ghi bàn, trong khi Alexis Mac Allister cùng Enzo Fernández cần tham gia nhiều hơn vào quá trình đưa bóng lên phía trước.

Nico Paz được xem là một trong những gương mặt sáng tạo đáng chú ý của Argentina trong giai đoạn chuyển giao sau Messi.

Nico Paz đang là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Tiền vệ 22 tuổi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Bolivia đầu tháng 10, qua đó tiếp tục tạo ấn tượng trong giai đoạn Scaloni thử nghiệm đội hình mới. Tuy nhiên, gọi Paz là “Messi kế tiếp” lúc này chỉ khiến nhiệm vụ của anh trở nên nặng nề hơn.

Điều Argentina cần ở Paz trước mắt đơn giản hơn nhiều: trở thành một cầu thủ sáng tạo đủ tốt trong hệ thống mới.

Scaloni cũng đã bắt đầu thử cuộc sống không Messi từ trước trận chia tay. Argentina thắng Bolivia 4-0 rồi Burkina Faso 7-0 trong những trận giao hữu sau World Cup, khi nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Hai đối thủ ấy chưa đủ mạnh để chứng minh Argentina đã sẵn sàng cho thời hậu Messi, nhưng ít nhất cho thấy đội bóng không lập tức mất khả năng vận hành khi số 10 vắng mặt.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở cách các đợt tấn công được triển khai. Trước đây, rất nhiều tình huống cuối cùng hướng tới Messi để anh quyết định nên chuyền, sút hay giữ bóng. Khi Messi không còn xuất hiện, trách nhiệm ấy sẽ phải được chia đều hơn giữa các tiền vệ, cầu thủ chạy cánh và tiền đạo.

Không lặp lại câu chuyện sau Maradona

Thách thức của Scaloni vì thế không nằm ở việc chọn Nico Paz hay Mastantuono mặc áo số 10. Việc quan trọng hơn là tránh biến người kế nhiệm chiếc áo ấy thành nạn nhân của những so sánh kéo dài nhiều năm.

Argentina từng trải qua điều đó sau khi Diego Maradona rời đội tuyển. Họ liên tục chờ đợi một “Maradona mới”, còn Messi cũng mất phần lớn sự nghiệp quốc tế để thoát khỏi những so sánh với người tiền nhiệm. Chỉ sau Copa America 2021 và World Cup 2022, Messi mới thực sự được nhìn nhận bằng câu chuyện của riêng mình.

Scaloni đang hướng tới một hệ thống trong đó vai trò từng tập trung vào Messi được chia cho nhiều cầu thủ khác nhau.

Sẽ không hợp lý nếu Argentina tiếp tục đặt gánh nặng tương tự lên thế hệ tiếp theo. Paz mới 22 tuổi, Mastantuono 19 tuổi, trong khi Julián Álvarez, Enzo Fernández hay Mac Allister đều có thể trở thành những cầu thủ quan trọng mà không cần biến thành biểu tượng duy nhất của đội tuyển.

Quá trình chuyển giao cũng không chỉ nằm ở chiếc áo số 10. Cristian Romero đang tiến lên trong thứ tự thủ lĩnh, Emiliano Martinez và Lautaro Martínez cũng có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ, còn Scaloni tiếp tục bổ sung những gương mặt trẻ hướng tới Copa America 2028 và World Cup 2030.

Argentina chắc chắn sẽ có những trận đấu nhớ Messi, đặc biệt khi thế trận bế tắc và không còn ai tạo ra một pha xử lý ngoài dự tính. Chính Scaloni cũng thừa nhận thứ khác biệt ấy gần như không thể thay thế.

Nhưng một đội tuyển mạnh không thể mãi chờ một cầu thủ giải quyết mọi vấn đề. Argentina hậu Messi sẽ phải pressing tốt hơn, tạo cơ hội bằng nhiều hướng hơn và để nhiều người cùng chịu trách nhiệm trong những thời điểm khó khăn.

Khoảng trống Messi để lại là có thật, nhưng Argentina không cần cố tìm một cầu thủ vừa sáng tạo, vừa ghi bàn, vừa làm thủ lĩnh giống hệt anh. Bài toán của Scaloni hợp lý hơn nhiều: xây dựng một tập thể đủ mạnh để không còn phải chờ một Messi khác xuất hiện.