Messi bật khóc trên đường ra sân đá trận chia tay đội tuyển Argentina

Messi khóc trên đường tới sân Monumental, nơi anh có trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. (Video: La Nacion)

Tối 6/10 (giờ địa phương), Lionel Messi cùng các đồng đội rời trung tâm tập luyện của đội tuyển Argentina tại Ezeiza để di chuyển tới sân Monumental, chuẩn bị cho trận giao hữu với Benin. Đây là lần cuối cùng siêu sao 39 tuổi ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Khi xe chạy trên cao tốc Riccheri, Messi bất ngờ bật khóc. Anh lấy giấy lau nước mắt trong lúc vẫn hướng ánh mắt về phía những người hâm mộ bên ngoài.

Hàng trăm cổ động viên Argentina tập trung dọc tuyến đường đoàn xe đi qua để chào Messi và các tuyển thủ. Một số người thậm chí chạy theo xe buýt với hy vọng được nhìn thấy thần tượng trước trận đấu đặc biệt.

Tại World Cup 2026, tiền đạo sinh năm 1987 cũng từng rơi nước mắt khi trải qua khoảng thời gian khó khăn vì tình trạng sức khỏe của cha, ông Jorge Messi. Cha của Messi qua đời ngày 8/8.

Sau World Cup, Messi thông báo chia tay đội tuyển Argentina bằng một bức thư viết tay. Trận giao hữu với Benin tại Monumental được lựa chọn làm sân khấu để anh chính thức nói lời tạm biệt người hâm mộ quê nhà.

Các con trai của Messi được đặc cách đứng cạnh cha khi thực hiện nghi thức hát quốc ca trước trận. (Ảnh: Reuters)

Trước trận đấu, Messi tiếp tục gửi thông điệp đầy cảm xúc trong một video được Adidas đăng tải.

“Thời khắc ấy đã đến. Tôi rời đi trong thanh thản. Tôi đã cống hiến tất cả. Chiếc áo này là giấc mơ, niềm tự hào và cuộc đời tôi. Cảm ơn vì đã dành cho tôi quá nhiều tình yêu. Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người”, Messi chia sẻ.

Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng chuẩn bị nhiều chi tiết đặc biệt cho trận chia tay. Tên và số áo của các tuyển thủ được in màu vàng nhằm tôn vinh sự nghiệp của Messi. Phần lớn những cầu thủ từng cùng anh vô địch World Cup 2022 cũng góp mặt.

Messi dự kiến đá chính cùng Lautaro Martinez và Julian Alvarez trên hàng công. Những gương mặt quen thuộc như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister cũng có tên trong đội hình xuất phát dự kiến.

Trận đấu với Benin khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của Messi trong màu áo Argentina. Anh có 207 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 125 bàn và thực hiện 68 pha kiến tạo. Messi cũng giữ kỷ lục với 147 trận đeo băng đội trưởng và 34 lần ra sân tại World Cup.

Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Messi là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Anh còn cùng Argentina giành Copa America 2021, Copa America 2024 và Finalissima 2022. Ở cấp độ trẻ, Messi vô địch U20 World Cup 2005 và giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008.