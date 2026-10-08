Ronaldo bị huyền thoại Bồ Đào Nha chỉ trích gay gắt

Simões là huyền thoại đáng kính của Bồ Đào Nha.

“HLV Jorge Jesus hoàn toàn có quyền cho Cristiano Ronaldo khởi động trong một phút hay 30 phút. Ông ấy là huấn luyện viên. Tôi đã học và trưởng thành trong sự tôn trọng các đồng đội kỳ cựu và huấn luyện viên", Simões trả lời phỏng vấn A Bola.

Simões là một tiếng nói có uy tín trong bóng đá Bồ Đào Nha. Năm 1962, huyền thoại của Benfica là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử vô địch Cúp châu Âu (ở 18 tuổi 139 ngày), giành 10 chức vô địch Bồ Đào Nha và đứng thứ ba cùng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 1966.

"Tại sao Cristiano phải được đối xử đặc biệt? Tôi từng chơi với một vị vua tên Eusébio. Tôi từng thi đấu cùng thời với một vị vua tên Pelé, ngoài ra còn Maradona và những người khác… Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự xung quanh một vị vua (như những gì xảy ra với Ronaldo - pv)”, Simões kể thêm.

Ngoài ra, Simões cũng đặt nghi vấn Cristiano có còn mang lại giá trị cho đội tuyển Bồ Đào Nha hay không: “Thành thật mà nói, tôi nghi ngờ liệu cậu ta có phải là một cầu thủ hữu dụng cho tuyển hay không. Đôi khi chúng ta cảm thấy cậu ta chỉ nghĩ đến bản thân”".

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.