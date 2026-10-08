Cách bộ đội giúp nhân dân vùng biên giới thoát nghèo

Buổi sáng ở thôn A Đớt, xã A Lưới 4, TP Huế, anh Hồ Tênh cẩn thận đưa con trâu vừa được Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ ra khỏi chuồng. Cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị đến tận nhà, vừa kiểm tra sức khỏe vật nuôi, vừa hướng dẫn anh cách chăm sóc, chuẩn bị thức ăn, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh.

Những việc làm quen thuộc với người chăn nuôi ấy lại có ý nghĩa thiết thực với gia đình anh Tênh. Bởi với một hộ còn nhiều khó khăn, con trâu không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế, là hy vọng để từng bước cải thiện cuộc sống. Anh Hồ Tênh chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn. Hôm nay, được Đoàn KT-QP 92 cấp cho con trâu rất đẹp, tôi vui lắm. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc trâu phát triển, sinh sản, để góp phần cải thiện kinh tế gia đình”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Quân khu 4) hỗ trợ con giống sinh kế cho nhân dân.

Không trao con giống rồi để người dân tự xoay xở, cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92 xác định phải đồng hành từ những việc cụ thể nhất. Trước khi hỗ trợ, đơn vị khảo sát điều kiện của từng hộ, hướng dẫn làm chuồng, chuẩn bị nguồn thức ăn. Sau khi trao con giống, cán bộ tiếp tục xuống cơ sở theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, giúp người dân từng bước nắm được cách chăn nuôi phù hợp. Trong hai năm (2024 và 2025), gần 300 con giống trâu, bò được Đoàn KT-QP 92 trao đến hộ dân vùng biên.

Đằng sau con số ấy là những câu chuyện về sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Từ việc trông chờ vào sự hỗ trợ, bà con từng bước biết chủ động chăm sóc, nhân đàn, tạo dựng nguồn thu cho gia đình. Gia đình anh Hồ Văn Át, thôn Đông Sơn, xã A Lưới 4 là một trong những trường hợp như vậy. Từ con bò giống được Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ, đến nay gia đình anh đã có thêm gần 10 con bò. Anh Hồ Văn Át cho biết: “Đoàn KT-QP 92 cấp bò giống cho gia đình tôi. Đến nay bò đã sinh sản được gần chục con. Gia đình tôi cảm ơn Đoàn KT-QP 92 đã cấp bò giống để phát triển kinh tế, giảm nghèo”.

Nếu chăn nuôi tạo nguồn thu lâu dài thì những thửa ruộng vùng biên lại mang đến nguồn lương thực thiết thực cho mỗi gia đình. Năm 2025, Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu, triển khai sản xuất 60ha diện tích trồng lúa nước tại xã A Lưới 4. Cùng với vật tư, cán bộ, nhân viên đơn vị trực tiếp xuống đồng hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Cách làm ấy giúp người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm canh tác truyền thống. Với bà con, hiệu quả của một vụ mùa không chỉ được đo bằng sản lượng mà còn bằng những thay đổi trong cuộc sống. Anh Ra Pát Lương, thôn A Roàng, xã A Lưới 4, chia sẻ: “Đoàn KT-QP 92 đã cấp cho gia đình tôi giống lúa có năng suất cao; cử cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, trồng trọt. Năm nay được mùa lắm, có đủ thóc gạo để nuôi con ăn học”.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Quân khu 4) hướng dẫn người dân làm chuồng trại chăn nuôi.

Từ con trâu, con bò đến hạt lúa, điểm chung trong cách làm của Đoàn KT-QP 92 là không dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn lực. Điều quan trọng hơn là giúp người dân có kiến thức, biết cách tổ chức sản xuất và từng bước tự đứng vững trên chính mảnh đất quê hương. Đại tá Lê Văn Hòa, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 92 cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không phải hỗ trợ một lần rồi kết thúc mà quan trọng là làm sao để người dân nắm được kỹ thuật, tự tổ chức chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, tự phát triển mô hình. Khi người dân tự làm được, mô hình mới có sức sống lâu dài, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân”.

Để những mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 92 vẫn ngày ngày bám bản, bám dân, đồng hành với bà con trong mọi khâu của quy trình sản xuất, chăn nuôi. Sự hướng dẫn tận tình, kiên trì của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92 giúp người dân có thêm kiến thức, niềm tin và động lực để vươn lên. Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết: “Thay mặt bà con cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Đoàn KT-QP 92 đối với địa phương, giúp xã A Lưới 4 ngày càng phát triển, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát huy hiệu quả các mô hình”.

Bằng cách trao con giống, hướng dẫn cách làm, đồng hành để người dân tự phát triển, cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92 đang từng bước giúp bà con vùng biên tạo dựng cuộc sống ấm no hơn. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, tình quân dân ngày càng thêm gắn bó, niềm tin nơi biên giới ngày càng được vun đắp.