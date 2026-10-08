Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10, sáng mai 9/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/10/2026
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
18h30 ngày 8/10: Lion City vs Công An Hà Nội (FPT Play)
19h00 ngày 8/10: Port FC vs Persib Bandung (FPT Play)
19h00 ngày 8/10: Johor DT vs Svay Rieng (FPT Play)
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan
22h00 ngày 8/10: HJK Helsinki vs VPS
23h00 ngày 8/10: KuPS vs AC Oulu
Lịch thi đấu VĐQG Qatar
21h45 ngày 8/10: Al-Shamal vs Al-Duhail SC
00h00 ngày 9/10: Al-Wakra vs Al-Gharafa
Lịch thi đấu VĐQG Iraq
22h00 ngày 8/10: Al-Mosul vs Al Quwa Al Jawiya
00h30 ngày 9/10: Naft Maysan vs Erbil
Lịch thi đấu VĐQG Tanzania
18h00 ngày 8/10: Mashujaa vs Polisi Tanzania FC
20h15 ngày 8/10: Pamba SC vs Geita Gold FC
22h30 ngày 8/10: Namungo FC vs TRA United
01h00 ngày 9/10: Coastal Union vs Azam FC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
05h30 ngày 9/10: Santos FC vs Flamengo
06h00 ngày 9/10: Athletico Paranaense vs Atletico MG
07h30 ngày 9/10: Fluminense vs Coritiba
07h30 ngày 9/10: Palmeiras vs Bahia
Lịch thi đấu VĐQG Algeria
00h00 ngày 9/10: JS Saoura vs Olympique Akbou
00h00 ngày 9/10: MB Rouissat vs USM Alger
02h00 ngày 9/10: MC Oran vs ES Setif.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-8-10-2026/439678.html