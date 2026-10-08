Thể thaoBóng đá quốc tế

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10, sáng mai 9/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

Bnews
Bnews
1 liên quanGốc

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/10/2026

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

18h30 ngày 8/10: Lion City vs Công An Hà Nội (FPT Play)

19h00 ngày 8/10: Port FC vs Persib Bandung (FPT Play)

19h00 ngày 8/10: Johor DT vs Svay Rieng (FPT Play)

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

22h00 ngày 8/10: HJK Helsinki vs VPS

23h00 ngày 8/10: KuPS vs AC Oulu

Lịch thi đấu VĐQG Qatar

21h45 ngày 8/10: Al-Shamal vs Al-Duhail SC

00h00 ngày 9/10: Al-Wakra vs Al-Gharafa

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

22h00 ngày 8/10: Al-Mosul vs Al Quwa Al Jawiya

00h30 ngày 9/10: Naft Maysan vs Erbil

Lịch thi đấu VĐQG Tanzania

18h00 ngày 8/10: Mashujaa vs Polisi Tanzania FC

20h15 ngày 8/10: Pamba SC vs Geita Gold FC

22h30 ngày 8/10: Namungo FC vs TRA United

01h00 ngày 9/10: Coastal Union vs Azam FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

05h30 ngày 9/10: Santos FC vs Flamengo

06h00 ngày 9/10: Athletico Paranaense vs Atletico MG

07h30 ngày 9/10: Fluminense vs Coritiba

07h30 ngày 9/10: Palmeiras vs Bahia

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

00h00 ngày 9/10: JS Saoura vs Olympique Akbou

00h00 ngày 9/10: MB Rouissat vs USM Alger

02h00 ngày 9/10: MC Oran vs ES Setif.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-8-10-2026/439678.html