Modric tiếc cho Ronaldo

Modric từng sát cánh cùng Ronaldo 222 trận tại Real Madrid.

Ronaldo rời trại tập trung của Bồ Đào Nha sau khi HLV Jorge Jesus quyết định không sử dụng anh trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy hôm 28/9. Sau đó, tiền đạo 41 tuổi khẳng định HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa với anh.

Những chia sẻ của Ronaldo nhanh chóng gây chú ý, đồng thời đẩy mối quan hệ giữa anh và Jesus vào tình trạng căng thẳng. Trong bối cảnh đó, Modric lập tức đưa ra quan điểm về người đồng đội cũ sau trận Croatia thua Tây Ban Nha 1-2 tại Nations League sáng 7/10.

"Tôi chưa nói chuyện với anh ấy. Rất khó để tôi đưa ra nhận xét vì tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không theo dõi tình hình quá sát sao vì bản thân đang có những vấn đề cần quan tâm", Modric chia sẻ.

Dù vậy, đội trưởng Croatia tỏ ra tiếc nuối: "Thật buồn khi thấy điều này xảy ra với anh ấy ở chính đất nước của mình. Tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng hy vọng mọi thứ được giải quyết. Cristiano là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha và anh ấy xứng đáng có một lần chia tay khác, một cái kết khác với đội tuyển".

Modric nhấn mạnh bất kể Ronaldo quyết định tiếp tục hay kết thúc sự nghiệp quốc tế, anh cần nhận một lời chia tay tương xứng với những gì cống hiến. "Tôi nghĩ họ sẽ tìm được giải pháp. Cris xứng đáng có màn chia tay tuyệt vời, phản ánh đúng những gì đã làm cho đội tuyển", Modric khẳng định.

Giờ đây, câu hỏi lớn nhất là liệu Ronaldo có thể trở lại đội tuyển để có một trận đấu cuối cùng hay không. Modric rõ ràng muốn điều đó xảy ra, bởi với những gì Ronaldo đã làm cho bóng đá Bồ Đào Nha, một cuộc chia tay trong tranh cãi sẽ khó có thể là cái kết mà anh xứng đáng nhận được.