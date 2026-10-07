Theo cập nhật của FIFA ngày 7-10, đội tuyển Việt Nam có 1.231,29 điểm, giữ nguyên vị trí thứ 99 thế giới. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đứng thứ 17 châu Á và tiếp tục xếp sau Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á.

Đây là thông tin tích cực với bóng đá Việt Nam sau một giải đấu mà kết quả chuyên môn không đạt mục tiêu đề ra.

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA khi vẫn đứng hạng 99 thế giới (Ảnh: VNN)

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam lần lượt để thua Thái Lan và Malaysia, qua đó chỉ cán đích ở vị trí thứ tư. Những kết quả này khiến Việt Nam bị trừ 5,73 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, việc các đội tuyển cạnh tranh trực tiếp không có kết quả đủ tốt đã giúp Việt Nam duy trì vị trí thứ 99.

Ở bình diện Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội tuyển có thứ hạng cao nhất khu vực. Sau khi giành ngôi á quân FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng này tăng một bậc lên hạng 93 thế giới với 1.251,42 điểm, đồng thời đứng thứ 14 châu Á.

Trong khi đó, Indonesia có bước tiến đáng kể sau khi đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển xứ Vạn đảo tăng 2 bậc, lên hạng 116 thế giới và đứng thứ ba Đông Nam Á.

Malaysia cũng cải thiện đáng kể thứ hạng. Với tấm HCĐ, đội bóng này tăng 3 bậc lên vị trí 133 thế giới.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ có quãng thời gian chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo.

Theo lịch đã được ấn định, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân từ ngày 9-11 đến 17-11-2026 để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây sẽ là những trận đấu có ý nghĩa cả về chuyên môn lẫn điểm số FIFA, trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2027.