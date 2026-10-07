Tuyên bố của Đoàn Văn Hậu sau vụ bị gạch tên ở tuyển Việt Nam

Đoàn Văn Hậu đang đứng trước cơ hội tìm lại cảm giác thi đấu đỉnh cao khi cùng Công an Hà Nội bước vào hành trình tại Shopee Cup 2026/2027. Trước trận mở màn gặp Lion City Sailors FC, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định quyết tâm cùng đội bóng chinh phục thành tích cao nhất.

“Shopee Cup quy tụ các câu lạc bộ mạnh nhất của Đông Nam Á, cho nên chúng tôi đến đây với mục tiêu là đạt được thành tích cao nhất”, Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Cựu hậu vệ tuyển Việt Nam nhấn mạnh Công an Hà Nội muốn khởi đầu hành trình bằng một chiến thắng trước đại diện Singapore. “Mở đầu là trận đấu với Lion City, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để cố gắng chinh phục hành trình Shopee Cup năm nay”, Văn Hậu nói.

Sau khi không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, Đoàn Văn Hậu nhanh chóng hướng sự tập trung vào nhiệm vụ cùng CLB CAHN ở sân chơi Đông Nam Á. Ảnh: CLB CAHN

Thông điệp của Văn Hậu được đưa ra trong thời điểm anh không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Việc tiếp tục duy trì phong độ và thể trạng tại Công an Hà Nội vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với hậu vệ này trong mục tiêu trở lại đội tuyển.

Văn Hậu từng là một trong những hậu vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nhưng những vấn đề liên quan đến chấn thương khiến anh trải qua quãng thời gian dài không thể thi đấu ổn định. Chính vì vậy, sân chơi Shopee Cup có thể trở thành cơ hội để cầu thủ quê Thái Bình chứng minh khả năng và tìm lại vị trí vốn có.

Trước Lion City Sailors, Văn Hậu cùng các đồng đội sẽ đối đầu một trong những CLB mạnh của bóng đá Singapore. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân Jalan Besar. HLV Alexandre Polking cũng đặt mục tiêu rõ ràng cho Công an Hà Nội. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định đội bóng muốn tiếp tục duy trì vị thế tại Việt Nam, đồng thời xem đấu trường quốc tế là cơ hội để nâng tầm CLB.

“Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở V.League. Nhưng những trận đấu ở đấu trường quốc tế, ở Shopee Cup hay đấu trường châu Á, cũng sẽ là những thử thách để làm sao chúng tôi có thể nâng tầm đội bóng”, HLV Polking cho biết.

Công an Hà Nội từng thể hiện tham vọng lớn ở đấu trường khu vực và châu lục. Với lực lượng giàu chất lượng cùng sự dẫn dắt của HLV Polking, đội bóng ngành công an đặt mục tiêu tiến sâu tại Shopee Cup mùa này.

Trong khi đó, với Văn Hậu, trận đấu tại Singapore mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Không được triệu tập lên tuyển Việt Nam có thể là một sự hụt hẫng, nhưng hậu vệ 27 tuổi vẫn còn cơ hội trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Trước mắt, mục tiêu của Văn Hậu rất rõ ràng: cùng Công an Hà Nội đánh bại Lion City Sailors, qua đó tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục Shopee Cup 2026/2027.