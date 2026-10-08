Tuyển Việt Nam: Điều đáng ngại sau một thất bại

Thất bại bình thường

Thất bại của tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 thực ra không quá bất ngờ. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik bước vào giải với một loạt vấn đề về lực lượng.

Các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày, thời gian nghỉ ngắn, nhiều trụ cột chưa đạt trạng thái tốt nhất và danh sách chấn thương liên tục nối dài từ trước, trong giải đấu. Chính bản thân Đình Bắc sau trận thua Malaysia cũng nói một điều rất thực tế: không đội bóng nào có thể thắng mãi.

Tuyển Việt Nam không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026 chưa phải là điều quá bi kịch

Lời thừa nhận ấy của đội phó tuyển Việt Nam hoàn toàn chính xác, đặc biệt trong bối cảnh các đội bóng tham dự đều chuẩn bị tốt, nghiêm túc, tham vọng hơn so với ASEAN Cup.

Vì vậy, vị trí thứ tư ở FIFA ASEAN Cup dù đáng buồn, thất vọng nhưng chưa phải thảm họa. Một giải đấu không thành công nên được bình thường hoá hơn, nhất là khi tuyển Việt Nam chững lại trong khi các đối thủ có nhiều thay đổi.

Đâu mới là điều đáng lo?

Thất bại ở FIFA ASEAN Cup không cần phải bi kịch hoá hoặc chẳng đáng sợ. Nhưng điều cần lo nằm ở câu chuyện liệu người hâm mộ hay HLV Kim Sang Sik có chấp nhận rằng đội nhà chưa mạnh hoặc hoàn hảo nhất trong khu vực, dù vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Nói cách khác, nếu người hâm mộ, hay ông Kim Sang Sik vẫn tin rằng thất bại vừa qua FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ là tai nạn hay do tuyển Việt Nam thiếu người, xui xẻo? Điều đó có thể rẽ đội bóng áo đỏ đi sang hướng khác, thay vì thừa nhận các đối thủ đang tiến lên hoặc họ chứng minh đẳng cấp vốn có bao năm qua.

Nhưng ít nhất tuyển Việt Nam hay HLV Kim Sang Sik cần thừa nhận mình còn thiếu nhiều điều

Không chỉ đáng lo hay đáng sợ ở việc vẫn nghĩ mình là số 1 khu vực mà còn ở sự an toàn của chính HLV Kim Sang Sik. Việc sử dụng quá nhiều trụ cột vốn đã mỏi mệt từ ASEAN Cup để bước vào FIFA ASEAN Cup là một ví dụ.

Khi một giải đấu mới bắt đầu, đáng lẽ đây phải là thời điểm để thử nghiệm mạnh hơn, mở rộng lựa chọn và chuẩn bị cho những chặng đường dài hơn. Nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải dựa khá nhiều vào bộ khung quen thuộc.

Dẫu HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho Adou Minh, Minh Hoàng, Khoa Ngô, nhưng một vài gương mặt mới xuất hiện chưa đồng nghĩa với một cuộc chuyển giao.

Muốn tạo ra sức bật mới, HLV người Hàn Quốc cần mạnh dạn hơn trong lựa chọn nhân sự, chấp nhận có những thử nghiệm chưa hoàn hảo. Quan trọng nhất, ông Kim Sang Sik phải tạo ra sự cạnh tranh thực sự ở tuyển Việt Nam, đồng thời chấp nhận cả việc sẵn sàng… thua trận.

Tuyển Việt Nam đương nhiên vẫn là thế lực đáng gờm trong khu vực, nhưng bóng đá vẫn thay đổi từng ngày và những gì đã giúp HLV Kim Sang Sik thành công không đồng nghĩa là công thức chiến thắng ở thì tương lai.

Vậy nên, thất bại tại FIFA ASEAN Cup dù không nên bi kịch, nhưng cũng là một lời thức tỉnh đối với tuyển Việt Nam hay HLV Kim Sang Sik. Bởi muốn đi xa, muốn bay cao và muốn thành công rực rỡ bắt buộc phải vận động, thay đổi, điều chỉnh.

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