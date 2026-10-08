'Tiệc' ma túy của ca sĩ Long Nhật cùng các nam thanh niên tại căn hộ ở TPHCM

Xem clip lời khai của ca sĩ Long Nhật khi bị bắt tại nhà:

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến các tội Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật, SN 1967, quê ở Huế, tạm trú phường Tân Tạo, TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Khoản 1, Điều 249 và tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự.

Từ mắt xích tài xế riêng của ca sĩ Long Nhật, là đầu mối bán ma túy

Theo Công an TPHCM, đầu năm 2026, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) đã khám phá nhiều vụ án Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Khi đó, Phòng PC04 nhận định, ngoài các đối tượng đã bị bắt giữ để xử lý, vẫn còn nhiều người liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét nên tăng cường phối hợp cùng công an các địa phương để mở rộng.

Một trong các đối tượng bị đưa vào tầm ngắm của trinh sát Phòng PC04 có Kiều Quốc Nhã (SN 1987, ngụ đường Bà Hom, phường Phú Lâm). Trinh sát nắm được, Nhã là tài xế cho ca sĩ Long Nhật, cũng là con nghiện và là một đầu mối mua đi, bán lại ma túy để kiếm lời.

Đối tượng Kiều Quốc Nhã, là tài xế, cũng là đầu mối bán ma túy đá cho nhóm của ca sĩ Long Nhật. Ảnh: CA

Trưa 26/3, trinh sát PC04 phối hợp cùng Công an phường An Lạc kiểm tra, bắt giữ Nhã tại một địa điểm ở đường số 19. Qua đấu tranh, Nhã thừa nhận có sử dụng và mua bán ma túy, loại Methamphetamine (tức ma túy đá). Khám xét nơi ở của Nhã, công an thu giữ thêm một lượng nhỏ ma túy chưa kịp sử dụng hay bán cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng PC04 khám xét thêm nhiều địa điểm, bắt nhiều đối tượng liên quan, là các đối tượng mua ma túy từ Nhã về để sử dụng hoặc bán lại kiếm lời.

Riêng ca sĩ Long Nhật bị công an kiểm tra vào sáng 28/3 tại nơi ở, là chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo. Kết quả test nhanh, Long Nhật dương với ma túy Methamphetamine.

Cùng thời điểm bắt các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy có ca sĩ Long Nhật, Công an TPHCM cũng bắt giữ nhiều nhánh ma túy khác, trong đó có ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Trong ngày, cơ quan công an đã khám xét một nhà nghỉ ở đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, bắt giữ Nguyễn Minh Nhựt (NS 1996, quê Cà Mau, là trợ lý của ca sĩ Long Nhật) và Đỗ Đình Giang (SN 1996, quê Lâm Đồng). Công an thu giữ tại hiện trường gói ma túy có trọng lượng 0,6 gam, được xác định là ca sĩ Long Nhật giao cho Giang cất giữ để dành sử dụng.

Công an làm rõ, Nhã mua ma túy từ Trần Trung Hiếu (SN 1990, ngụ đường Bình Thới, phường Hoà Bình, TPHCM), đã bị Công an TPHCM bắt giữ cuối tháng 1/2026 và khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" trong một vụ án khác. Sau đó Nhã bán lại cho các con nghiện hoặc các đại lý cấp dưới để hưởng lợi. Các đối tượng dùng mật ngữ để trao đổi việc mua bán qua mạng xã hội và thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Những lần tổ chức chơi ma túy của ca sĩ Long Nhật cùng trợ lý và em trai xã hội

Đến nay, Công an đã làm rõ về các lần mà ca sĩ Long Nhật sử dụng ma túy tại nhà cùng với trợ lý Nhựt cũng như bạn của Nhựt.

Cụ thể, ngày 20/3, Nguyễn Minh Nhựt liên hệ Nhã mua 500.000 đồng ma túy đá. Nhã mang đến chung cư Tân Tạo để giao cho Nhựt. Khi nhận ma túy đá từ Nhựt, ca sĩ Long Nhật đã chuyển khoản cho Nhã 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng mua hàng và 500.000 đồng trả tiền công lái xe.

Số ma túy đá này, Long Nhật sử dụng một mình trong phòng ngủ tại căn hộ.

Ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật. Ảnh: CA

Ngày 23/3, ca sĩ Long Nhật gọi cho Nhã đến để lái ô tô chở đi công việc. Trên đường về, Long Nhật hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá và có sẵn hàng nên xe vừa đến nơi Nhã giao luôn. Lần này, Long Nhật cũng chuyển khoản 1 triệu đồng gồm tiền ma túy và cả tiền công lái xe.

Số ma túy này, Long Nhật giao cho Đỗ Đình Giang đang có mặt tại căn hộ của mình. Khi bị bắt giữ Long Nhật khai, Giang là một người em xã hội.

Giang "bày biện" ma túy trong nỏ thủy tinh cùng Long Nhật sử dụng trong phòng ngủ của nam ca sĩ. Chơi xong, cả hai để dụng cụ dưới nền nhà. Một lúc sau, trợ lý Nhựt cũng vào phòng tham gia sử dụng. Tối đó, Long Nhật cùng Giang tiếp tục sử dụng ma túy một lần nữa.

Ba ngày sau, tối 26/3, Long Nhật thuê một người tên Đức (chưa rõ lai lịch) đến căn hộ để massage. Đức có nói, còn một ít ma túy đá mang đến cho Long Nhật. Massage xong, Đức giao hàng và Long Nhật thanh toán 1 triệu đồng thông qua hình thức chuyển khoản. Trợ lý Nhựt cũng qua sử dụng rồi về lại phòng của mình. Trong đêm, Long Nhật và Giang thay phiên nhau sử dụng.

Ma túy chưa sử dụng hết, Long Nhật giao cho Giang cất giữ để dành cho lần sau nhưng sau đó bị công an bắt, thu giữ.

Trong nhóm này, Giang bị đề nghị truy tố 2 tội danh như ca sĩ Long Nhật; còn Nhựt chỉ bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.