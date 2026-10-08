Báo cáo hé lộ quy mô tổn thất chưa từng công bố của không quân Mỹ trong xung đột Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ. Ảnh: Google Map

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/10 cho biết căn cứ vào một báo cáo được chuẩn bị cho các nghị sĩ Mỹ thì phía Mỹ đã tổn thất ít nhất 81 máy bay các loại kể từ khi Washington và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran vào cuối tháng 2.

Báo cáo do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố hôm 6/10 cho rằng tổn thất đối với các máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV của Mỹ bị phá hủy hoặc hư hại có thể lên tới 3,3 tỷ USD.

Theo CRS, các số liệu được đưa ra trong báo cáo dựa trên các bản tin truyền thông cũng như tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và các quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã chỉ trích Lầu Năm Góc vì không muốn cung cấp danh sách đầy đủ các máy bay bị tổn thất trong cuộc xung đột.

Báo cáo của CRS cho hay một số máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ đã bị trúng hỏa lực, trong đó có một tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II bị hư hại bởi hỏa lực Iran ngày 19/3 và 12 tiêm kích F-15E Strike Eagle.

Trong số tiêm kích F-15, ba chiếc đã bị hỏa lực đồng minh bắn hạ trên không phận Kuwait vào đầu tháng 3 và một chiếc khác bị trúng đạn trên bầu trời Iran vào tháng sau. Tám chiếc khác bị hư hại nhẹ trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran nhằm vào một căn cứ không quân tại Jordan hồi tháng 9, nhưng sau đó đã được sửa chữa và đưa trở lại hoạt động.

Báo cáo cũng cho biết tám máy bay tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Trong một sự cố ngày 14/3, hai chiếc KC-135 bị ảnh hưởng, trong đó một chiếc rơi tại Iraq khiến toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, còn chiếc kia phải hạ cánh khẩn cấp.

Vài ngày sau, sáu máy bay tiếp dầu khác bị ảnh hưởng trong một cuộc oanh kích của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ tại Saudi Arabia.

Ngoài ra, những tổn thất đáng chú ý khác về máy bay bao gồm hai chiếc A-10 Thunderbolt II, hai máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J và một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry.

Trong số các trực thăng được báo cáo là bị phá hủy thì có một chiếc AH-64 Apache bị bắn hạ trên eo biển Hormuz, bốn chiếc AH-6 Little Bird bị mất trong các chiến dịch cứu hộ và một chiếc MH-60 Sea Hawk bị rơi trên Biển Arab vào giữa tháng 9.

Đối với tổn thất về UAV, báo cáo cho hay lực lượng UAV MQ-9 Reaper của Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất, với ít nhất 45 chiếc bị mất trong cuộc xung đột với Iran.

Các loại máy bay nêu trên chiếm phần lớn trong tổng số 81 khí tài bay được báo cáo thống kê.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

CRS cho rằng những tổn thất này đặt ra một số vấn đề cần Quốc hội Mỹ tăng cường giám sát, trong đó có khả năng Lầu Năm Góc bảo đảm ngân sách để sửa chữa hoặc thay thế máy bay bị mất, cũng như nguy cơ xuất hiện khoảng trống năng lực nếu những dòng máy bay đã cũ hoặc có số lượng hạn chế tiếp tục chịu tổn thất.

Áp lực không chỉ nằm ở việc thay thế khí tài. Trong một báo cáo công bố tháng trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính cuộc xung đột với Iran đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD trong năm tháng đầu tiên và cảnh báo chi phí có thể tăng thêm từ 2 đến 3 tỷ USD cho mỗi tháng giao tranh tiếp theo.

Những số liệu trong báo cáo không chỉ cho thấy quy mô thiệt hại về khí tài của Mỹ mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng bù đắp tổn thất nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Đặc biệt, với những dòng máy bay đã cũ hoặc có số lượng hạn chế, CRS cho rằng Quốc hội Mỹ cần xem xét liệu việc mất hoặc hư hại thêm khí tài có thể tạo ra những khoảng trống năng lực đối với quân đội Mỹ hay không.

Trong khi Mỹ đối mặt với bài toán bù đắp tổn thất và chi phí chiến tranh, Iran tuyên bố đang mở rộng mạnh năng lực sản xuất vũ khí.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Vào hôm 6/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, cho biết Iran đã tăng năng lực sản xuất vũ khí lên gấp 2,5 lần so với mức trước chiến tranh, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ Tehran.

Theo ông Talaei-Nik, Iran hiện sản xuất hơn 1.000 loại hệ thống vũ khí và đạn dược, trong đó nhiều loại đã được nâng cấp về công nghệ trong thời gian diễn ra cuộc xung đột.