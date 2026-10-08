'Ronaldo nên khiêm tốn hơn'

Ronaldo có thể nhận án phạt vì bỏ tuyển.

Ông Madaíl khẳng định tiền đạo 41 tuổi cần thừa nhận rằng “cũng nhờ Liên đoàn mà Ronaldo đạt được những gì mình có”.

“Ronaldo nên khiêm tốn thừa nhận rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng góp phần giúp anh có được vị thế và danh tiếng như hiện tại”, cựu lãnh đạo chia sẻ với đài Renascença.

Ông Madaíl đồng thời bày tỏ tiếc nuối về vụ việc gây tranh cãi mà theo bản thân, khiến cả đất nước không hiểu nổi: “Tôi rất buồn bởi tôi từng thấy Cristiano Ronaldo nhận được sự hỗ trợ như thế nào ở đội tuyển, cách mà Luiz Filipe Scolari (cựu huấn luyện viên ĐTQG) giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau mất cha, cách mọi người ở Liên đoàn đối xử với cậu ta, và bây giờ lại xảy ra tình huống này”.

Nguồn gốc của xung đột giữa Ronaldo và HLV Jesus bắt nguồn từ trận đấu với Na Uy tại Oslo hôm 28/9. Chân sút này phải ngồi dự bị và không được vào sân trong chiến thắng 2-1, dù thực hiện các động tác khởi động ở hiệp hai.

Ronaldo rời tuyển sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy. HLV Jesus sau đó thừa nhận từng nói với Ronaldo rằng ông có thể tung tiền đạo này vào sân, nhưng cuối cùng nhận thấy "đó không phải thời điểm thích hợp để Ronaldo vào sân".

Madaíl thừa nhận "không biết Cristiano đang hướng tới đâu". Cựu lãnh đạo của bóng đá Bồ Đào Nha bổ sung: "Tôi không biết đó là gì, và cũng không muốn biết”.

Ông Madaíl từng giữ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha từ năm 1996 đến 2011.

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