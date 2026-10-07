Nữ thủ khoa Ngoại thương luôn coi bản thân như 'chiếc ly rỗng' để nỗ lực, học hỏi và lắng nghe

Những thành tích nổi bật: Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế K61 (GPA: 3.93/4.0).

Hoàn thành chương trình và Tốt nghiệp sớm trong 3.5 năm (tốt nghiệp đợt 1 năm 2026), được vinh danh Thủ khoa đợt tốt nghiệp 2 năm 2026).

Đạt Học bổng khuyến khích học tập loại A (4/7 học kỳ). Quán quân (Winner) vòng thi Trường & vòng thi Quốc tế (Global Round) - Cuộc thi Borderless Hackonomics 2025.

Sở hữu một số chứng chỉ chuyên môn quốc tế của Google (qua Coursera): Google Project Management, Google Digital Marketing & E-commerce, Google Business Intelligence…

Lớp trưởng nhiều lớp tín chỉ và Trưởng nhóm (Leader) nhiều dự án học tập, làm việc nhóm tại FTU.

Những lời dặn của bà

Cao Thị Tường Vy lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Hưng Yên, nơi nữ sinh được ông bà, bố mẹ và những người thân yêu thương, chở che. Trong hành trình trưởng thành của Vy, bà nội là người có vị trí đặc biệt.

Trước ngày Tường Vy lên Hà Nội nhập học, bà đã đưa cho nữ sinh khoản tiền mình dành dụm và dặn nhất định phải mua một chiếc bàn học thật tốt, thật vững chãi, cùng những vật dụng cần thiết như kệ laptop, balo, sổ và bút. Với bà, góc học tập phải được chuẩn bị chu đáo thì nữ sinh mới có thể yên tâm đèn sách.

Tường Vy cùng bà nội. Ảnh: NVCC

Nhưng điều bà gửi theo Vy lên Hà Nội không chỉ là một góc học tập. Đó còn là những lời căn dặn giản dị: ra thành phố phải biết giữ mình, sống tử tế, hòa nhã với mọi người và luôn nỗ lực hết sức.

“Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, nhìn từng món đồ của Nội dành tặng, em lại tự nhủ bản thân không được phép nản lòng. Sự nỗ lực mỗi ngày, từng tấm học bổng và danh hiệu Thủ khoa hôm nay chính là món quà ý nghĩa nhất mà con muốn thương tặng Nội”, Tường Vy xúc động chia sẻ.

“Đừng lấy hậu trường đời mình so với sân khấu của người khác”

Trước khi trở thành thủ khoa đầu ra Ngoại thương, Tường Vy từng là thủ khoa đầu vào lớp 10 tại các trường THPT không chuyên của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bước vào môi trường Ngoại thương, cô gái vốn hướng nội không tránh khỏi những ngày đầu bỡ ngỡ.

Năm nhất là khoảng thời gian Vy cảm thấy “chới với” nhất. Xung quanh nữ sinh là những sinh viên có thành tích nổi bật, trong khi bản thân lại đang làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới. Những vụng về, sai sót ban đầu đôi khi khiến Vy tự hỏi liệu mình có thực sự đủ tốt để đứng trong tập thể ấy.

Bước qua những hoài nghi đó, Vy nhận được sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Đặc biệt, một câu nói của ThS. Lý Nguyên Ngọc, người thầy đầu tiên của Vy tại Ngoại thương đã trở thành điều cô luôn ghi nhớ: “Đừng lấy hậu trường đời mình so với sân khấu của người khác”.

Tường Vy cùng thầy cô và toàn thể các bạn chương trình tiêu chuẩn KDQT trong buổi kết nối đầu khóa. Ảnh: NVCC

Từ đó, Vy học cách ngừng so sánh bản thân với người khác, thay vào đó tập trung vào những gì mình có thể cải thiện mỗi ngày. Nữ thủ khoa tự nhủ: “Còn sai là còn cơ hội để phát triển”.

Bước ngoặt đầu tiên đến từ học phần Kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Không khí cởi mở cùng cách tiếp cận giàu tính thực tế của môn học giúp Vy dần vượt qua sự rụt rè. Lần đầu tiên, nữ sinh đã lấy hết can đảm để xung phong tranh cử và trở thành lớp trưởng lớp tín chỉ.

Trải nghiệm ấy mở ra cho Vy nhiều cơ hội hơn để bước ra khỏi vùng an toàn. Sau đó, nữ sinh tiếp tục đảm nhận vai trò lớp trưởng ở nhiều lớp tín chỉ khác và trở thành trưởng nhóm trong nhiều dự án.

Hai đêm thức trắng và chiến thắng tại cuộc thi quốc tế

Trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất thời đại học, Borderless Hackonomics 2025 là một dấu mốc đặc biệt với Tường Vy.

Ban đầu, Vy chỉ nhận lời rủ của một người bạn để thử sức. Sau đó, nữ sinh cùng ba thành viên khác lập nhóm và đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi rất ngắn: chỉ khoảng hai ngày để nhận đề, phát triển ý tưởng và hoàn thiện bài thi.

Vy cùng thành viên phụ trách dựng video gần như thức trắng hai đêm để hoàn thiện sản phẩm, từ từng khung hình đến từng câu phụ đề.

Cả nhóm tập trung vào việc hoàn thành tốt nhất phần thi mà không đặt nặng kết quả. Cuối cùng, nhóm giành Giải Nhất cấp trường và tiếp tục được thầy cô hướng dẫn để tham dự vòng thi Quốc tế (Global Round), nơi nhóm trở thành Quán quân.

Từ trải nghiệm ở cuộc thi, nữ thủ khoa nhận ra rằng nhiều kết quả tưởng như nằm ngoài khả năng có thể trở thành hiện thực nếu mỗi người thực sự nghiêm túc, chân thành và nỗ lực hết mình. Ảnh: NVCC

Không cho rằng có một công thức chung để đạt thành tích cao, Vy lựa chọn xây dựng phương pháp học phù hợp với bản thân. Nữ thủ khoa duy trì hệ thống ghi chép khoa học, chắt lọc kiến thức theo cách hiểu của mình, chủ động lắng nghe và phát biểu trong lớp. Tuy nhiên, theo Vy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học.

Bên cạnh chương trình chính khóa, nữ sinh chủ động tìm hiểu và hoàn thành các chứng chỉ chuyên môn quốc tế của Google trên nền tảng Coursera, gồm Google Project Management, Google Digital Marketing & E-commerce và Google Business Intelligence.

Những kiến thức này giúp Vy mở rộng hiểu biết ngoài giáo trình, đồng thời hỗ trợ nữ sinh rút ngắn lộ trình học và hoàn thành chương trình sau ba năm rưỡi, trong đợt tốt nghiệp đầu tiên năm 2026.

Đến đợt tốt nghiệp thứ hai, khi được nhà trường mời trở lại nhận danh hiệu thủ khoa, Tường Vy coi đó là “một niềm hạnh phúc trọn vẹn”.

Cao Thị tường Vy nhận bằng khen và huy chương Thủ khoa chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh Quốc tế với GPA 3.93/4.0. Ảnh: NVCC

Ba nguyên tắc nữ thủ khoa luôn cố gắng giữ là chân thành, tử tế và cặm cụi. Đây cũng là những giá trị Vy cho rằng mình được hình thành từ chính gia đình, nơi nữ sinh học cách trân trọng sự cẩn trọng, lòng biết ơn và việc kiên trì làm tốt những điều nhỏ nhất.

“Chiếc ly rỗng” và món quà dành tặng gia đình

Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp vào tháng 1, Vy bất ngờ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. Khi ấy, bà nội đã tuổi cao, sức yếu nên không thể lên viện chăm cháu, nhưng ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm.

Ngày Vy xuất viện trở về nhà, bố mẹ phải trở lại với công việc. Người ở bên chăm sóc cô từng chút một là bà nội và chị gái.

Dù lưng đã mỏi, sức khỏe không còn như trước, bà vẫn chăm sóc nữ sinh như ngày Vy còn nhỏ: buộc tóc, thay quần áo, rửa mặt, nấu cơm, xúc từng thìa thức ăn, rót nước, pha sữa. Những hôm Vy đau nhức, bà dùng đôi bàn tay gầy, nhăn nheo nắn bóp cho cháu đỡ căng cơ, rồi ngồi bên kể những câu chuyện ngày xưa và nhẹ nhàng động viên.

“Mỗi khi mệt mỏi hay gặp áp lực trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh bà cặm cụi, yêu thương mình như thế, em lại có thêm sức mạnh để nỗ lực không ngừng, sống tử tế và cố gắng gặt hái những kết quả tốt nhất làm quà dành tặng cho bà”, nữ thủ khoa bộc bạch.

Nhưng phía sau hành trình ấy không chỉ có bà nội, Vy muốn dành sự biết ơn đặc biệt cho bố mẹ, những người nông dân chân chất, mộc mạc, quanh năm dầm mưa dãi nắng để chăm lo cho gia đình.

Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, Vy hiểu rằng để các con được yên tâm học hành, bố mẹ đã phải nỗ lực nhiều hơn, chắt chiu và gánh vác nhiều hơn. Những hy sinh ấy không ồn ào, nhưng trở thành nền tảng để nữ thủ khoa có cơ hội học tập, được tiếp cận những môi trường mới và tự tin bước đến những nơi mà bố mẹ chưa từng có cơ hội đặt chân tới.

“Bố mẹ em đều là những người nông dân chất phác, không quản khó khăn, mệt nhọc. Vì nhà có bốn chị em, bố mẹ phải cố gắng gấp đôi để các con được yên tâm học hành, không sợ thua kém bạn bè, được đến những nơi mà bố mẹ chưa từng được đến và làm những điều mà bố mẹ không đủ điều kiện để làm”, Vy chia sẻ.

Với nữ sinh, những thành quả hôm nay vì thế không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là sự tiếp nối từ những hy sinh thầm lặng của gia đình.

Tường Vy cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Song song với việc học, Vy đã bước đầu tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau khi tốt nghiệp, nữ sinh mong muốn được làm việc trong môi trường quốc tế năng động, tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân và phát triển theo tinh thần “công dân toàn cầu” đã được hình thành trong những năm học tại Ngoại thương.

Với nhiều người, danh hiệu thủ khoa có thể là dấu mốc nổi bật của quãng đời đại học. Với Vy, đó chỉ là điểm khép lại một chặng đường và mở ra một hành trình mới.

“Em tự hứa không bao giờ ‘ngủ quên trên chiến thắng’, mà luôn coi bản thân như một chiếc ly rỗng để ra sức nỗ lực, học hỏi và lắng nghe mỗi ngày”, Tường Vy nói.

Danh hiệu thủ khoa có thể khép lại một chặng đường, nhưng với Vy, món quà dành tặng gia đình không nằm ở một tấm giấy khen hay một con số GPA. Đó là cách bản thân nữ thủ khoa hồi đáp những yêu thương đã theo mình từ góc học tập nhỏ ở quê nhà đến giảng đường Ngoại thương, để từ đó tiếp tục bước đi bằng sự biết ơn, nỗ lực và khát vọng trưởng thành.