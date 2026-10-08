Dự báo thời tiết 8/10/2026: Nhiều nơi có mưa to đến rất to

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cảnh báo mưa to đến rất to tại nhiều khu vực. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ; phía Nam 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị) từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, phía Bắc (Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo khu vực mưa to dồn dập Dự báo thời tiết đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, theo Lao Động. Phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 9/10 mưa lớn giảm dần. Từ gần sáng ngày 8/10 đến ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày 8/10, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Ngày 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Theo dự báo thời tiết từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm.