Làm hợp đồng 14 năm có được cộng để xét khi tiếp nhận công chức?

Ông N.H. là viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực, mã ngạch viên chức V.05.02.07 (Quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Từ năm 2008 đến ngày 11/12/2022, ông làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện công việc chuyên môn về quản lý dự án đầu tư xây dựng và hưởng lương theo mã ngạch V.05.02.07. Trong thời gian này, ông tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc liên tục và chưa hưởng BHXH một lần.

Từ ngày 12/12/2022 đến nay, ông được tuyển dụng chính thức vào viên chức, tiếp tục thực hiện công việc chuyên môn nói trên tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian làm việc theo hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc có thể được cộng dồn khi xét điều kiện 5 năm công tác để tiếp nhận vào công chức. Ảnh: TL

Ông H. cho biết theo điểm b khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 170/2025 của Chính phủ, người được xem xét tiếp nhận vào công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên, có đóng BHXH bắt buộc. Trường hợp thời gian công tác không liên tục và chưa nhận BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác trước đó ở vị trí công việc phù hợp.

Từ quy định này, ông H. đặt câu hỏi: Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động từ năm 2008 đến ngày 11/12/2022 tại đơn vị sự nghiệp công lập, có đóng BHXH bắt buộc và thực hiện công việc chuyên môn phù hợp, có được tính là thời gian công tác trước đó để cộng dồn đủ điều kiện 5 năm khi xét tiếp nhận vào công chức hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, trường hợp thuộc các diện quy định tại điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 13, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật và có đóng BHXH bắt buộc thì có thể đáp ứng điều kiện để xem xét tiếp nhận vào công chức.

Thời gian công tác không tính thời gian tập sự, thử việc. Nếu thời gian công tác không liên tục và người lao động chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác trước đó ở các vị trí công việc thuộc phạm vi quy định.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý thời gian công tác được tính phải là thời gian làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc tại vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Như vậy, việc cộng thời gian làm việc theo hợp đồng để tính đủ 5 năm không chỉ căn cứ vào thời gian đóng BHXH mà còn phải xem xét tính phù hợp của công việc đã thực hiện với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Theo điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 13 Nghị định 170/2025, các nhóm được xem xét tiếp nhận vào công chức gồm: viên chức; người làm việc trong lực lượng vũ trang, tổ chức cơ yếu; người làm việc tại doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và một số trường hợp khác theo quy định.