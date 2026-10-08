Thêm một quốc gia điều tra về cơ phó tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai

Một máy bay của Flydubai. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Anh ngày 7/10, động thái của New Zealand diễn ra sau khi cảnh sát xác nhận người này từng được đào tạo bay tại New Zealand khoảng một năm sau khi bỏ dở chương trình đại học ở Australia.

Thảm họa đã được ngăn chặn trong gang tấc ngày 30/9 khi hành khách và phi hành đoàn can thiệp, ngăn cơ phó Hamam al-Hammami, 29 tuổi, khi người này tấn công cơ trưởng, tìm cách giành quyền kiểm soát chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv chở 182 người.

Theo Tổng công tố Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Hammami (quốc tịch Oman) đã sử dụng một chiếc rìu cứu hộ trong vụ tấn công nhằm chiếm quyền kiểm soát máy bay, trong đó cơ trưởng bị đâm khi đang ở giữa không trung. Các quan chức Israel và một số nước trong khu vực nghi ngờ đối tượng ban đầu lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công vào tháng 7, nhưng sau đó hoãn lại.

Ngày 6/10, Phó ủy viên Cảnh sát New Zealand Michael Johnson xác nhận người này từng ở New Zealand theo thị thực sinh viên trong 175 ngày, từ ngày 30/11/2018 đến ngày 23/5/2019.

Trong một tuyên bố, ông Johnson cho biết: “Cảnh sát có thể xác nhận cơ phó này ở New Zealand để hoàn thành một phần chương trình đào tạo phi công cho một công ty có trụ sở tại Anh, hiện không còn hoạt động tại New Zealand”.

Ông Johnson cho biết cảnh sát hiện điều tra khoảng thời gian Hammami ở New Zealand.

New Zealand là quốc gia mới nhất tham gia cùng nhiều nước trong nỗ lực tìm hiểu lý lịch, ý định của Hammami cũng như xác định liệu đối tượng có hành động một mình hay không.

Cuối tuần qua, các cơ quan an ninh Australia đã mở cuộc điều tra sau khi có thông tin Hammami từng sống tại nước này khoảng 2 năm khi là sinh viên cho đến năm 2017. Đại học RMIT ở Melbourne xác nhận Hammami đã rời Australia mà không hoàn thành tấm bằng kỹ thuật.

Trên một tài khoản mạng xã hội đã bị xóa, được cho là của Hammami, người khi đó là sinh viên xuất hiện trong một bức ảnh selfie cùng một số thanh thiếu niên khác tại khu ăn uống trong một trung tâm mua sắm ở khu trung tâm Melbourne.

Báo chí Anh đưa tin rằng có một bài đăng trên tài khoản X đã bị xóa, được cho là có liên quan đến Hammami, mô tả những năm học tập ở nước ngoài của người này là “những năm tháng vàng son trong tuân thủ tôn giáo”, đồng thời cho rằng Hammami trở nên ít sùng đạo hơn sau khi trở về Oman.

Ngày 7/10, Hội đồng Điều hành Do Thái giáo Australia (cơ quan đại diện cấp cao của cộng đồng Do Thái tại Australia) kêu gọi điều tra toàn diện về các mối quan hệ của Hammami tại nước này.

Trong một tuyên bố, đồng Giám đốc điều hành hội đồng Alex Ryvchin cho biết: “Trong nhiều năm qua, chúng ta đã thấy các tài liệu cực đoan lưu hành tại các hiệu sách tôn giáo, thấy những người truyền bá thù hận và bạo lực cũng như thấy những người sống tại Australia có thể bị những kẻ tuyển mộ và các đối tượng truyền bá tư tưởng cực đoan trên đường phố lôi kéo”.

Ông nói: “Chúng ta phải tìm hiểu những người đã tiếp xúc với đối tượng bị cáo buộc là kẻ khủng bố này, ai đã tác động đến đối tượng và những dấu tích nào của hệ tư tưởng sát nhân này vẫn còn tồn tại”.

Cơ trưởng chuyến bay Smit Machchhar, người cũng từng được đào tạo tại New Zealand trong một thời gian, cho biết ngày 3/10 rằng, ngay sau khi Hammami rời ghế để cầu nguyện, ông bị đánh mạnh vào phía sau đầu.

Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại ngày 3/10 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Machchhar nói: “Những cú đánh liên tục giáng xuống... Đó là lúc tôi nhận ra rằng không phải máy bay gặp vấn đề, mà là người đang ở cùng tôi trong buồng lái”.

Mặc dù bị thương, Machchhar vẫn có thể mở khóa cửa an ninh buồng lái để các hành khách khống chế Hammami. Một phi công dự phòng của Flydubai có mặt trên chuyến bay sau đó đã điều khiển máy bay và hạ cánh xuống một sân bay khu vực ở Tây Bắc Saudi Arabia, nơi cơ phó bị giới chức Saudi Arabia bắt giữ.