Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước thềm Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok (Thái Lan) vào tuần tới, bà Georgieva cho biết quy mô đầu tư vào AI, tính theo tỷ trọng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), có thể vượt qua các khoản đầu tư từng được dành cho đường sắt, lưới điện và mạng lưới viễn thông. Tăng trưởng thương mại liên quan đến AI đang tập trung rõ nhất tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, nơi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng, trong khi một số quốc gia khác hưởng lợi từ hoạt động sản xuất chip và robot.

Bà Georgieva nhận định AI đang nhanh chóng trở thành một trong những yếu tố quyết định vị thế của các quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi thúc đẩy các nền kinh tế đi đầu về AI, làn sóng này lại có nguy cơ bỏ qua nhiều quốc gia khác, qua đó làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế trên toàn cầu.

Theo người đứng đầu IMF, để khai thác sức mạnh chuyển đổi của AI, cần bảo đảm mọi quốc gia đều có cơ hội tham gia. Việc mở rộng khả năng tiếp cận AI trên toàn cầu là yếu tố quan trọng, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác.

Bài phát biểu của bà Georgieva được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực AI và khả năng các nhà đầu tư thu hồi lợi nhuận từ những khoản đầu tư này. Bà Georgieva cảnh báo nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, đòn bẩy tài chính của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn và lượng cổ phiếu Mỹ do các nhà đầu tư trên toàn cầu nắm giữ ngày càng tăng có thể biến sự thất vọng thành một cú sốc trên diện rộng.

Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết nghiên cứu của IMF cho thấy nếu được phát triển và triển khai phù hợp, AI có thể đóng góp thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu mỗi năm. Do đó, các quốc gia cần chuẩn bị tốt hơn cho AI, trong đó có việc xây dựng các cơ chế quản lý nhằm kiểm soát những rủi ro đáng kể do AI gây ra, bao gồm tác động quy mô lớn đối với thị trường lao động, những rủi ro nghiêm trọng về an ninh mạng và ổn định, cũng như nguy cơ các mô hình AI tiên tiến vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.