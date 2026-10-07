Cô gái miền Tây bay 7.000 km gặp bạn chat vì câu 'anh sẽ lấy em'

Chị Ngân biết ơn vì ngày ấy đã đủ dũng cảm một mình lên máy bay, đi tìm người đàn ông mà chị tin là tình yêu của cuộc đời.

Năm 2018, chị Nguyễn Thị Thu Ngân (sinh năm 1991, quê Sóc Trăng cũ) quen anh Sonat KayaHan (người Thổ Nhĩ Kỳ) qua mạng xã hội.

"Ban đầu, tôi sợ bị lừa vì đối phương hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi cũng tin vào trực giác của mình", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hai người nhanh chóng thân thiết, say sưa trò chuyện 3-4 tiếng/ngày. Suốt 8 tháng, anh Sonat kể cho chị Ngân nghe về gia đình, công việc và người mẹ đang mắc bệnh nặng.

Anh Sonat dự định sang Việt Nam gặp cô gái miền Tây. Tuy nhiên, sức khỏe của mẹ anh ngày càng xấu, trong khi bố thường xuyên phải đi công tác.

Sau một thời gian, mẹ anh Sonat bày tỏ mong muốn gặp cô gái người Việt mà con trai thường xuyên nhắc đến. Tuy nhiên, trước khi chị Ngân kịp lên đường, người mẹ không may trở bệnh nặng rồi qua đời vào tháng 4/2019. Hai tuần sau đó, chị quyết định một mình lên máy bay tới thành phố Balıkesir (Thổ Nhĩ Kỳ) gặp "bạn chat" để an ủi anh.

Nhớ lại, chị Ngân cho biết nếu năm đó không liều vượt 7.000 km qua gặp anh Sonat, có lẽ chị đã hối hận vì bỏ lỡ người mà mình tin là định mệnh cuộc đời.

Chuyến bay 7.000 km

Trước chuyến đi năm ấy, chị Ngân kể với mẹ về việc sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp người đàn ông mà chị đã dành hàng trăm giờ tâm sự. May mắn, chị nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình.

Ở phía bên kia, anh Sonat cũng trải qua những ngày khó khăn sau khi mẹ qua đời. "Ngân là cô gái tốt" - câu nói chân thành của mẹ trở thành động lực để anh chờ đợi cuộc gặp đầu tiên với cô gái Việt. Dù chưa từng gặp mặt, anh không ngần ngại nói với chị: "Anh sẽ lấy em".

"Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bức ảnh của Ngân. Khi gặp ngoài đời, cô ấy nhỏ nhắn hơn tôi tưởng, nhưng lại xinh hơn rất nhiều", anh Sonat kể.

Với chị Ngân, anh Sonat ngoài đời mang lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Nhưng chị cũng nhận ra niềm vui trong mắt anh không thể che lấp nỗi buồn khi mẹ vừa qua đời.

Sự xuất hiện của chị Ngân giúp anh Sonat dần trở lại với cuộc sống thường ngày. Được đôi bên gia đình ủng hộ, hai người kết hôn vào tháng 4/2021. Sau đám cưới, chị Ngân chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống cùng chồng và bố chồng tại thành phố Balıkesir.

Đám cưới của chị Ngân và anh Sonat được tổ chức vào tháng 4/2021.

Vốn lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm gia đình, chị Ngân luôn khao khát được yêu thương. Ở nhà chồng, sự quan tâm, chăm sóc của mọi người khiến chị cảm nhận rõ hơn sự gắn kết của tình thân.

Mỗi khi chị Ngân bị bệnh, anh Sonat đưa vợ đến bệnh viện, đứng chờ trước phòng khám và nắm tay chị. Bố chồng cũng chủ động làm nhiều việc trong gia đình. Ông thường đi chợ vì sợ con dâu phải xách nặng, những món ăn vặt chị Ngân thích cũng được mua sẵn.

"Bố chồng còn nói với anh Sonat rằng mẹ tôi nuôi con gái lớn, đi xa như vậy làm dâu thì phải biết trân trọng, không được ăn hiếp tôi. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn khi sống ở một đất nước xa lạ", chị Ngân kể.

Anh Sonat cũng tâm sự bố anh coi con dâu như con gái ruột. "Ông thường nói với tôi rằng quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi là kết hôn với cô ấy", anh chia sẻ.

Chương mới cuộc đời

Hiện tại, gia đình chị Ngân sử dụng cả tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và đôi khi nhờ đến công cụ dịch để giao tiếp với nhau. Sống bên nhau đã lâu, một ánh mắt, cử chỉ hoặc vài từ đơn giản đôi khi đã đủ để mọi người hiểu ý nhau.

Cuộc sống của vợ chồng chị Ngân khá bình dị. Anh Sonat làm việc online nên có nhiều thời gian ở nhà cùng vợ. Vào mùa hè, họ tham gia các hoạt động thể thao, đi du lịch hoặc thăm họ hàng vào những ngày lễ.

Chị Ngân cũng tham gia một số hội nhóm người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ trên mạng xã hội. Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt giúp chị bớt cảm giác nhung nhớ quê hương.

Sau 7 năm bên nhau, vợ chồng chị Ngân vẫn hạnh phúc như ngày mới yêu.

Từ khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, chị Ngân có một lần về Việt Nam vào năm 2024 và ở lại khoảng 2 tháng. Dịch bệnh Covid-19, công việc và khoảng cách khiến chị không thể thường xuyên trở về. Cuối năm nay, hai vợ chồng dự định thu xếp thời gian để về Việt Nam thăm gia đình.

"Ở xa mới thấy nhớ quê hương da diết. Mỗi lần về, tôi thấy mẹ già hơn, mọi thứ cũng thay đổi", chị Ngân chia sẻ.

Vợ chồng chị Ngân từng muốn đưa mẹ sang Thổ Nhĩ Kỳ chăm sóc, phụng dưỡng. Tuy nhiên, bà đã lớn tuổi, lo ngại việc di chuyển xa, khác biệt thời tiết và ăn uống nên vẫn chưa đưa ra quyết định.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chị Ngân mặc áo dài, nấu một số món Việt và giữ phong tục lì xì. Anh Sonat cũng dần quen với văn hóa nơi vợ sinh ra và lớn lên. Đổi lại, chị Ngân cũng làm quen với các phong tục và ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo anh Sonat, hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra bất đồng, nhưng những rào cản đó không lớn bằng tình yêu dành cho nhau. Sau 7 năm, cả hai vẫn có cảm giác yêu như những ngày đầu, ngày càng hiểu và gắn kết hơn.

"Tôi luôn muốn nói với vợ rằng: 'Cảm ơn em đã đến bên anh'. Cô ấy đã ở bên tôi khi tôi cần nhất và lựa chọn đi rất xa để về đây làm dâu. Cả đời này, tôi nhất định không để vợ phải thiệt thòi", anh Sonat trải lòng.

An Chi