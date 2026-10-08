Ford Everest 2027 trình làng: Thêm phiên bản mới, giá hơn 1,3 tỷ đồng

Ford Everest Wolftrak 2027 được định vị thay thế phiên bản Wildtrak, đồng thời sở hữu một số thay đổi về thiết kế, màu sắc và đặc biệt là hệ thống hỗ trợ kéo rơ moóc được trang bị tiêu chuẩn.

Ford Everest Wolftrak 2027.

Ford Everest là mẫu SUV sử dụng khung gầm dạng thang phát triển trên nền tảng của bán tải Ranger. Dù không được phân phối tại Mỹ, Everest lại là một trong những mẫu SUV quan trọng của Ford tại các thị trường như Australia. Với đời 2027, hãng mở rộng danh mục sản phẩm bằng phiên bản Wolftrak, nằm giữa các phiên bản Active, Sport và những biến thể cao cấp hơn như Tremor và Platinum.

Tên gọi Wolftrak trước đây chủ yếu gắn với Ford Ranger, nhưng giờ đây được đưa lên Everest nhằm thay thế phiên bản giới hạn Wildtrak. Ford Everest Wolftrak 2027 kết hợp một số chi tiết ngoại thất mới với các trang bị hướng đến khả năng vận hành đa dụng, đặc biệt phù hợp với những khách hàng thường xuyên kéo rơ moóc hoặc sử dụng xe trên các cung đường địa hình.

Về ngoại hình, Everest Wolftrak không được trang bị hệ thống đèn pha LED Matrix như phiên bản Wildtrak trước đây. Thay vào đó, mẫu SUV nổi bật với các chi tiết màu Zest Green trên lưới tản nhiệt cùng logo Wolftrak xuất hiện ở cửa bên và cửa hậu. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong tạo vẻ khỏe khoắn, trong khi màu sơn Traction Green vốn được sử dụng trên Ranger Super Duty mang đến diện mạo đặc trưng cho phiên bản mới. Ngoài màu xanh nổi bật, khách hàng còn có thể lựa chọn các màu sơn trầm hơn như Shadow Black và Command Grey.

Ford Everest Wolftrak 2027 tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm hợp kim 20 inch sơn đen mờ kết hợp với lốp đa địa hình. Đối với những khách hàng thường xuyên di chuyển trên đường gồ ghề, Ford cung cấp miễn phí tùy chọn mâm hợp kim 17 inch với các chi tiết màu Zest Green đi cùng lốp địa hình chuyên dụng. Cách cấu hình này giúp người mua có thể ưu tiên giữa ngoại hình thể thao và khả năng vận hành trên địa hình khó.

Bên trong cabin, Ford Everest Wolftrak tiếp tục duy trì cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Khoang nội thất được bổ sung các chi tiết màu Traction Green trên bảng táp-lô, tấm ốp cửa và ghế da. Logo Wolftrak màu Zest Green cũng được thêu trên lưng ghế, tạo điểm nhấn nhận diện cho phiên bản đặc biệt. Trang bị tiêu chuẩn gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí 12 inch và bộ chuyển đổi điện Pro Power Onboard.

Ghế trước trên Everest Wolftrak được trang bị tính năng sưởi và thông gió, trong đó ghế lái có khả năng điều chỉnh điện 10 hướng. Đây là những trang bị hướng tới sự tiện nghi trong các hành trình dài, đồng thời giúp phiên bản Wolftrak duy trì vị thế cao hơn các phiên bản Active và Sport trong danh mục Everest.

Điểm đáng chú ý nhất trên Ford Everest Wolftrak 2027 nằm ở khả năng kéo rơ moóc. Xe có khả năng kéo tối đa 3.500 kg và được trang bị sẵn thanh kéo từ nhà máy. Hệ thống điều khiển phanh rơ moóc tích hợp giúp người lái kiểm soát tải kéo thuận tiện hơn, trong khi hệ thống cảnh báo kết nối rơ moóc có thể phát hiện tình trạng kết nối giữa xe và rơ moóc.

Ford còn trang bị cho Everest Wolftrak hệ thống hỗ trợ lùi rơ moóc chuyên nghiệp, giúp việc điều khiển xe khi lùi cùng tải kéo trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống giám sát điểm mù cũng được mở rộng để bao phủ chiều dài của rơ moóc, qua đó hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn khi chuyển làn hoặc di chuyển trong khu vực có mật độ giao thông cao.

Everest Wolftrak 2027 có hai lựa chọn động cơ diesel. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp kép 4 xi lanh dung tích 2 lít, sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Trong khi đó, phiên bản cao cấp sử dụng động cơ tăng áp V6 3 lít, cho công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm.

Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD, giúp Ford Everest Wolftrak có khả năng đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển trên đường nhựa lẫn những cung đường địa hình. Động cơ V6 đặc biệt phù hợp với khách hàng cần sức kéo lớn nhờ mô-men xoắn 600 Nm, trong khi động cơ diesel 2.0 lít mang đến lựa chọn có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Tại Australia, Ford Everest Wolftrak 2027 hiện đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Giá bán khởi điểm từ 73.000 AUD (tương đương 1,320 tỷ đồng) cho phiên bản sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh 2.0 lít. Phiên bản V6 có giá từ 79.990 AUD (1,446 tỷ đồng).