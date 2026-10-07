Honda City 2026 được đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng, Honda City 2026 dự kiến ra mắt vào ngày 12/10/2026 và có thể được bàn giao cho khách hàng ngay trong tháng. Mẫu xe được cho là chỉ còn hai phiên bản L và RS, đồng thời nhận một số thay đổi về thiết kế, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

Theo thông tin được tiết lộ từ đại lý, Honda City 2026 hiện đã bắt đầu nhận cọc tại một số khu vực. Mẫu sedan mới được cho là sẽ chính thức trình làng tại Việt Nam vào ngày 12/10, dù Honda Việt Nam chưa đưa ra thông báo xác nhận thời điểm ra mắt. Trước đó khoảng hai tháng, một số chiếc Honda City phiên bản mới từng được bắt gặp bên trong khuôn viên nhà máy Honda tại Việt Nam. Chi tiết này làm dấy lên khả năng City 2026 tiếp tục được lắp ráp trong nước thay vì chuyển sang hình thức nhập khẩu nguyên chiếc.

Honda City 2026.

Honda City 2026 được cho là sẽ phân phối với hai phiên bản L và RS. Nếu thông tin này chính xác, danh mục sản phẩm của mẫu sedan hạng B sẽ được tinh gọn so với cách phân phối trước đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Honda Việt Nam vẫn chưa công bố chính thức giá bán, cấu hình động cơ cũng như danh sách trang bị chi tiết của City 2026. Vì vậy, những thông tin được tiết lộ từ đại lý vẫn cần chờ xác nhận từ hãng.

Về thiết kế, Honda City 2026 dự kiến có một số thay đổi đáng kể ở phần ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt mới, kết hợp cản trước mang phong cách thể thao hơn. Cụm đèn chiếu sáng LED cũng được thay đổi, trong đó các phiên bản mới nhiều khả năng sử dụng đèn LED dạng thấu kính thay cho kiểu chóa đèn trước đây. Một dải đèn LED mảnh nối giữa hai cụm đèn phía trước có thể trở thành điểm nhận diện mới của Honda City 2026.

Trang bị la-zăng cũng có sự khác biệt giữa hai phiên bản. Honda City L được cho là tiếp tục sử dụng mâm 15 inch với thiết kế tương tự bộ mâm màu bạc từng xuất hiện trên phiên bản G hiện hành. Trong khi đó, Honda City RS có thể được trang bị bộ mâm 16 inch thiết kế mới, sơn đen bóng và tạo sự đồng bộ với tay nắm cửa. Những thay đổi này giúp phiên bản RS có diện mạo thể thao và nổi bật hơn.

Ở phía sau, Honda City RS 2026 dự kiến được bổ sung cụm đèn hậu LED màu khói cùng cản sau thiết kế mới. Những thay đổi ở cả phần đầu và đuôi xe được cho là khiến chiều dài tổng thể của City mới tăng lên 4.594 mm. Chiều rộng đạt 1.748 mm và chiều cao 1.489 mm, trong khi chiều dài cơ sở vẫn duy trì ở mức 2.600 mm. Việc giữ nguyên chiều dài cơ sở cho thấy không gian giữa hai trục bánh xe có thể không thay đổi đáng kể so với mẫu xe hiện tại.

Bên trong cabin, một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của Honda City 2026 nhiều khả năng nằm ở hệ thống giải trí. Phiên bản RS được cho là sẽ sử dụng màn hình trung tâm kích thước khoảng 10 inch, lớn hơn màn hình 8 inch trên mẫu xe hiện hành. Hệ thống mới dự kiến hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, giúp người dùng kết nối điện thoại thuận tiện hơn mà không cần sử dụng dây cáp.

Tại thị trường Thái Lan, Honda City phiên bản nâng cấp còn được bổ sung một số trang bị như đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử. Tuy nhiên, chưa rõ những trang bị này có được đưa lên Honda City 2026 dành cho thị trường Việt Nam hay không. Đây vẫn là những thông tin cần chờ Honda Việt Nam xác nhận khi công bố chính thức cấu hình của mẫu sedan mới.

Một thay đổi khác được cho là sẽ xuất hiện trên Honda City 2026 nằm ở bộ lốp. Theo thông tin từ đại lý, xe có thể không còn được trang bị lốp dự phòng như trước. Thay vào đó, Honda có thể cung cấp bộ vá lốp khẩn cấp để người dùng xử lý tạm thời khi xảy ra tình trạng thủng lốp trên đường. Cách bố trí này có thể giúp giảm trọng lượng xe và giải phóng thêm không gian trong khoang hành lý, nhưng đồng thời cũng khiến người dùng phải phụ thuộc nhiều hơn vào bộ dụng cụ sửa chữa hoặc dịch vụ cứu hộ khi gặp sự cố nghiêm trọng.

Về khả năng vận hành, Honda City 2026 nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5 lít quen thuộc. Thông tin về việc phiên bản hybrid có được đưa về Việt Nam hay không hiện vẫn chưa được xác nhận. Tại một số thị trường trong khu vực như Thái Lan, Honda City đã có phiên bản hybrid, do đó khả năng bổ sung hệ truyền động này tại Việt Nam vẫn là chủ đề được nhiều khách hàng quan tâm.

Đáng chú ý nhất về mặt an toàn là Honda Sensing được cho là sẽ trở thành trang bị trên cả hai phiên bản City L và RS. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một nâng cấp đáng kể đối với Honda City 2026, đặc biệt khi các công nghệ hỗ trợ lái chủ động ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong phân khúc sedan hạng B. Gói Honda Sensing có thể giúp City mới tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đang đẩy mạnh trang bị an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái.

Hiện Honda Việt Nam vẫn chưa chính thức công bố toàn bộ thông tin về Honda City 2026. Tuy nhiên, việc đại lý bắt đầu nhận cọc cùng những chiếc xe mới từng xuất hiện tại nhà máy cho thấy thời điểm ra mắt mẫu sedan nâng cấp này có thể không còn xa. Nếu được giới thiệu đúng dự kiến vào ngày 12/10, Honda City 2026 sẽ bước vào cuộc cạnh tranh mới trong phân khúc sedan hạng B với diện mạo được làm mới, nhiều khả năng có thêm trang bị tiện nghi và đặc biệt là hệ thống Honda Sensing trên cả hai phiên bản L và RS.