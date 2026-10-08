Tình quân dân giữa muôn trùng sóng nước

Đất Mũi không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên bao la, mà còn lay động lòng người bởi tình quân dân nồng thắm, mộc mạc như cây đước, cây mắm cắm sâu vào lòng đất bãi bồi.

Đồn Biên phòng Đất Mũi nằm ngay cạnh sông Rạch Tàu, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chính diện đường biên giới quốc gia trên biển dài 47,2km, diện tích vùng biển rộng khoảng 992km² cùng địa bàn xã Đất Mũi gồm 11 ấp, 8.735 hộ với hơn 32.000 nhân khẩu. Trung tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi trải lòng: “Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quản lý cơ bản ổn định, quần chúng nhân dân luôn chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Cuộc sống bấp bênh, nghèo khó, không phải lúc nào cũng mưa thuận gió hòa. Đã vậy, địa hình giao thông bị chia cắt, thời tiết cực đoan, triều cường dâng cao liên tục khiến đời sống nhân dân còn nhiều vất vả”. Thấu hiểu nỗi niềm đó của bà con, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây xem khó khăn của người dân cũng như nỗi lo của chính mình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi hỗ trợ người dân dựng lại nhà sau dông lốc. Ảnh: CÔNG XUÂN

Ở Đất Mũi, hễ nơi nào gian khó hay gặp thiên tai, hoạn nạn, người ta lại thấy bóng dáng áo xanh biên phòng có mặt đầu tiên. Cách đây không lâu, căn nhà của gia đình ông Dương Văn Nước (sinh năm 1963, ở ấp Khai Long) bất ngờ bị sạt lở xuống sông. Ngay khi nhận tin báo, chỉ huy Đồn tức tốc điều động 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng địa phương băng sông đến cứu hộ. Các anh lao vào công việc, lội bùn vác tôn, thu dọn đồ dùng sinh hoạt, chuyển từng tài sản còn sót lại đến nơi an toàn. Thượng úy Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng Đội Vũ trang bộc bạch: “Khi nhận lệnh tham gia hỗ trợ gia đình ông Nước, anh em chúng tôi luôn tâm niệm giúp dân cũng như tự giúp mình. Thấy bà con mất nhà, đau xót lắm, nên ai cũng cố hết sức để giúp gia đình bớt đi phần nào khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống”.

Trời ngả về chiều, nắng vàng rải nhẹ trên con đường bê tông nhỏ dẫn về ấp Rạch Tàu. Cán bộ Đồn ghé thăm căn nhà nhỏ của em Nguyễn Trọng Luân, học sinh Lớp 9A3, Trường THCS Đất Mũi. Cảnh nhà Luân khó đủ bề, mẹ mất sớm, em sống nương tựa vào ông ngoại 78 tuổi. Thương cậu học trò nghèo hiếu học, Đồn Biên phòng Đất Mũi nhận đỡ đầu em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng, được trích từ tiền lương tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mỗi dịp cuối tuần, các anh lại thay nhau ghé nhà thăm hỏi, chỉ bảo em học bài, khi thì tặng em quyển tập, lúc cái bút. Luân chia sẻ: “Em cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các chú Bộ đội Biên phòng nhiều lắm! Em hứa sẽ nỗ lực chăm ngoan, học giỏi để đỡ đần cho ông ngoại và không phụ lòng mong mỏi, tình thương yêu mà các chú đã dành cho em”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi hỗ trợ người dân dựng lại nhà sau dông lốc. Ảnh: CÔNG XUÂN

Không chỉ riêng câu chuyện của em Luân hay ông Nước, những năm qua, Đồn Biên phòng Đất Mũi triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội mang đậm nghĩa tình quân dân. Trong giai đoạn 2015-2025, đơn vị đã vận động, phối hợp xây dựng và sửa chữa 28 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.600 lượt người dân; trao tặng 2.500 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Thực tế địa bàn cho thấy, những mô hình do Đồn triển khai đều bám sát đời sống người dân.

Đơn cử như mô hình “Hũ gạo tình thương” vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ đều đặn 20kg gạo/tháng cho các hộ đặc biệt khó khăn, người già neo đơn; hay mô hình “Bảo hiểm cho em” phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo an tâm đến trường. Hình ảnh các chiến sĩ trẻ tay kéo, tay lược duy trì nhiều điểm cắt tóc miễn phí tại các ấp, xóm qua mô hình “Tay kéo biên phòng” trở nên vô cùng thân thương, gần gũi... Đồng chí Trương Văn Ty, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đất Mũi khẳng định: “Những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi thời gian qua không chỉ giúp địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn góp phần củng cố "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Đối với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân Đất Mũi, các đồng chí Bộ đội Biên phòng thực sự là chỗ dựa tinh thần tin cậy, là con em ruột thịt trong mỗi gia đình”.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Đất Mũi trao học bổng “Nâng bước em tới trường” năm học 2026-2027. Ảnh: CÔNG XUÂN

Rời Đất Mũi khi hoàng hôn buông xuống che phủ dải rừng đước bạt ngàn. Ngước mắt nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước sân Đồn Biên phòng, trong lòng chúng tôi dâng lên một niềm tin yêu mãnh liệt. Nơi vùng đất cực Nam của Tổ quốc, gian lao vẫn còn đó, nhưng tình quân dân thắm thiết cứ ngày một nhân lên. Những bước chân tuần tra của người chiến sĩ biên phòng vẫn miệt mài đêm ngày trên từng bãi bồi, giữ cho biển yên, rừng xanh và cho nụ cười bình yên luôn rạng rỡ nơi Đất Mũi.