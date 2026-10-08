Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Thực tiễn luôn vận động, nảy sinh những vấn đề mới mà cách làm quen thuộc có thể không còn đáp ứng được, đặt ra yêu cầu có những giải pháp mới để giải quyết. Nhưng từ “dám nghĩ” đến “dám làm” luôn có một khoảng cách. Cán bộ có thể nhìn thấy bất cập, có giải pháp, nhưng vẫn ngại đề xuất vì việc chưa có tiền lệ; lo nếu không thành công sẽ phải chịu trách nhiệm. Khi tâm lý an toàn trở thành lựa chọn dễ dàng hơn hành động, cán bộ có năng lực cũng có thể chọn cách làm "tròn vai".

Tranh minh họa: dangcongsan.vn

Giá trị của Quy định 220 chính là góp phần tháo gỡ điểm nghẽn ấy. Nghĩa là, các đề xuất vì lợi ích chung được xem xét kịp thời, thành quả được ghi nhận, rủi ro được đánh giá công tâm. Điểm đáng chú ý là cơ chế bảo vệ của quy định bao quát cả người tham mưu, thẩm định, phê duyệt và trực tiếp thực hiện. Điều này gắn trách nhiệm của tổ chức với từng cá nhân, tạo cơ sở để người đề xuất có sự hỗ trợ, nhất là khi phát sinh khó khăn, rủi ro.

Muốn quy định phát huy hiệu quả, cần hướng dẫn để cán bộ hiểu rõ có thể đề xuất gì, trình ai xem xét và được bảo vệ như thế nào. Những cách làm hiệu quả cần được lan tỏa. Đặc biệt, cấp ủy và người đứng đầu giữ vai trò then chốt, từ lắng nghe ý tưởng, quyết định đến việc giao đủ quyền hạn, nguồn lực và kịp thời xử lý vướng mắc. Khi ấy, dám nghĩ, dám làm mới có thể trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ.