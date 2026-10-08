Biểu hiện lạ sau khi uống trà có thể là dấu hiệu đau tim

Một tách trà là thức uống quen thuộc vào buổi sáng hoặc buổi tối. Với một số người, sau khi uống trà có thể xuất hiện cảm giác nóng rát ở ngực và thường được cho là trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, cơn đau tim cũng có thể xuất hiện triệu chứng tương tự.

Bác sĩ Dixit Garg, chuyên gia tư vấn tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Manipal, Gurugram (Ấn Độ), cho biết cảm giác nóng rát ở ngực sau khi uống trà thường bị bỏ qua. Nhiều người tự dùng thuốc kháng axit hoặc các biện pháp tại nhà. Đến khi họ tới bệnh viện, tình trạng có thể đã trở nên nghiêm trọng.

Vì sao xảy ra cơn đau tim?

Theo Hindustan Times, cơn đau tim xảy ra khi một trong những động mạch cung cấp máu cho tim bị tắc nghẽn. Nguyên nhân thường là một mảng chất béo bên trong mạch máu bị vỡ, sau đó hình thành cục máu đông.

Khi dòng máu bị ngừng lại, cơ tim không được cung cấp đủ oxy và bắt đầu tổn thương. Vì tổn thương cơ tim có thể xảy ra trong thời gian ngắn, nhận biết sớm và điều trị y tế ngay lập tức rất quan trọng.

Bạn nên lưu ý các biểu hiện bất thường của cơ thể khi dùng bất cứ loại đồ ăn, thức uống nào. Ảnh: Ban Mai

5 dấu hiệu dễ nhầm với trào ngược axit dạ dày

Theo bác sĩ Garg, các triệu chứng giống trào ngược axit dạ dày đôi khi có thể là dấu hiệu đau tim. Ngay cả cảm giác khó chịu ở ngực sau một tách trà cũng không nên mặc định là vấn đề tiêu hóa.

Các dấu hiệu cần chú ý gồm:

- Ợ nóng kéo dài, giống tình trạng trào ngược axit dạ dày nghiêm trọng nhưng không cải thiện khi dùng thuốc kháng axit.

- Cảm giác nóng rát tái diễn sau bữa ăn.

- Khó chịu giống trào ngược axit dạ dày kèm theo đau lan đến hàm, cổ, vai, lưng hoặc cánh tay.

- Thường xuyên khó tiêu kèm khó thở không rõ nguyên nhân khi thực hiện các hoạt động thường ngày như đi bộ hoặc leo cầu thang.

- Các triệu chứng giống trào ngược axit dạ dày đi kèm đột ngột đổ mồ hôi, chóng mặt hoặc yếu bất thường.

6 cách giảm nguy cơ đau tim

Bác sĩ khuyến nghị mọi người duy trì chế độ ăn giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc để hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Đồng thời, bạn cần duy trì hoạt động thể chất và tập luyện thường xuyên nhằm tăng cường sức khỏe tim, cải thiện tuần hoàn và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Mọi người không nên hút thuốc lá vì làm tăng đáng kể nguy cơ tắc nghẽn động mạch và đau tim. Việc kiểm soát tốt huyết áp, cholesterol và bệnh tiểu đường cũng giảm tổn thương mạch máu và nguy cơ tim mạch.

Bên cạnh đó, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.