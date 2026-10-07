Lịch thi đấu, kết quả & bảng xếp hạng bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 mới nhất

Giải bóng chuyền VĐQG 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” cho bóng chuyền Việt Nam khi vừa tăng mạnh tiền thưởng, vừa có lịch thi đấu dày đặc.

Giải VĐQG 2026 quy tụ 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, chọn 4 đội mạnh nhất vào bán kết, 4 đội còn lại tranh suất trụ hạng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,28 tỷ đồng, mức cao hàng đầu trong lịch sử giải.

Giải diễn ra theo hai giai đoạn rõ rệt: vòng 1 từ 6-19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh, giai đoạn 2 chia làm hai cụm, nội dung nữ (14-25/10) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long và nội dung nam (28/10–8/11) tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM. Việc tách địa điểm và thời gian giúp giải giữ được sức nóng xuyên suốt mùa giải.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nữ

(Từ ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long)

Lịch thi đấu giai đoạn 2 và vòng chung kết nội dung nam

(Từ ngày 28/10 đến 8/11 tại Tp.Hồ Chí Minh)

Lịch thi đấu giai đoạn 1

(Từ ngày 6/4 tới 19/4 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội)

Bảng xếp hạng nội dung nữ giai đoạn 1 bóng chuyền VĐQG 2026

Bảng xếp hạng nội dung nam giai đoạn 1 bóng chuyền VĐQG 2026