Quá trình 200.000 USD tới tay cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa rồi quay về nhà 'bầu' Đoan

Như VietNamNet đã thông tin, ông Cao Tiến Đoan (tức “bầu” Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) cùng 21 bị can vừa bị đề nghị truy tố về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành và giao cho UBND TP Thanh Hóa (cũ) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cựu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung ký văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh đề nghị thực hiện các thủ tục xác định giá khởi điểm.

Đầu tháng 12/2023, ông Lê Phương Nam được bổ nhiệm làm PGĐ Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, được giao phụ trách công tác định giá đất cụ thể, trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính kế hoạch và tiếp tục thực hiện chỉ đạo việc xác định giá khởi điểm dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Lực lượng chức năng khám nhà "bầu" Đoan. Ảnh: Công an cung cấp

Thời điểm đó, theo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thi, ông Nam hiểu mức giá phù hợp là để tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp.

Do đó, ông Nam đã chỉ đạo Nguyễn Văn Long (trưởng phòng) và Nguyễn Xuân Lộc (chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch, Sở TN&MT) can thiệp trái pháp luật vào quá trình thẩm định giá khởi điểm của công ty tư vấn thẩm định giá, để đưa ra mức giá theo hướng giá khởi điểm thấp nhất, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Đông Á.

Trên cơ sở đề nghị của Sở TN&MT, UBND tỉnh đã quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 19.938,45m2 của dự án Khu cư dân Quảng Thành là hơn 245 tỷ đồng (thấp hơn so với quy định là hơn 16 tỷ đồng).

Tháng 7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá với 255 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, nếu không có sự can thiệp trái pháp luật của các bị can vào quá trình xác định giá của công ty tư vấn thì giá khởi điểm là hơn 262 tỷ đồng. Số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 7,2 tỷ đồng.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh nhận 200.000 USD của “bầu” Đoan

Theo kết luận điều tra, ông Cao Tiến Đoan nhiều lần nhắn tin trình bày khó khăn, nhờ ông Nguyễn Văn Thi chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa nhanh chóng đưa dự án ra đấu giá. Do đó, ông Thi đã chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án ra đấu giá để giúp “bầu” Đoan giải quyết khó khăn về tài chính.

Nhằm thúc đẩy việc nhanh chóng phê duyệt mức giá khởi điểm, tháng 2/2024, “bầu” Đoan đã gặp và đưa 50 triệu đồng cho ông Nam, đưa 200 triệu đồng cho ông Long.

Sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, ngày 20/1/2025, ông Đoan đến nhà riêng của ông Thi, mang theo 1 chai rượu và 200.000 USD để cảm ơn việc ông Thi đã hỗ trợ đội bóng của tỉnh.

Đến ngày 4/9/2025, ông Thi biết việc cơ quan chức năng đang điều tra các hành vi sai phạm của Công ty Đông Á và dự án Quảng Thành nên đã trả lại 200.000 USD cho Cao Hoàng Đức (con trai ông Đoan).

Ông Thi còn hướng dẫn cho Đức viết giấy nhận tiền với nội dung “ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”, ngày viết giấy lùi lại thành 22/2/2025 để trốn tránh trách nhiệm có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, ông Thi nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân nên đã đầu thú. Thế nhưng sau đó, ông Thi không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng việc ông chỉ đạo Lê Phương Nam là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định ông Thi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm của công ty tư vấn, làm cho giá đất định giá không đúng thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước.