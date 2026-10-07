Sổ đỏ ghi sai mục đích sử dụng đất, đính chính hay thu hồi?

Chị T.P. (Phú Thọ) cho biết người thân của chị đang sở hữu một thửa đất được cấp sổ đỏ vào năm 2004, trong phần mục đích sử dụng đất có ghi là "trồng rừng".

Theo chị T.P., khu vực đó trước đây là đất rừng phòng hộ. Hiện tại, khu vực đó đã được chuyển ra khỏi đất rừng phòng hộ (đã có văn bản của Kiểm lâm).

Khi làm thủ tục sang tên thửa đất cho con trai, người thân của chị T.P. được cán bộ hướng dẫn thông tin rằng mục đích sử dụng đất bị ghi sai, phải thực hiện đính chính.

Người thân của chị T.P. đã nộp hồ sơ xin đính chính tại xã thì lại được hướng dẫn làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận theo điểm d khoản 2 Luật Đất đai 2024.

Chị T.P. hỏi: Đối với trường hợp này, người thân của chị cần thực hiện thủ tục đính chính sai sót hay thu hồi Giấy chứng nhận? Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận thì cơ quan chức năng sẽ cấp lại theo mục đích sử dụng thế nào?

Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai có quy định đính chính Giấy chứng nhận đã cấp khi có sai sót thông tin về thửa đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai có quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Tại khoản 7 Điều 152 Luật Đất đai quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sẽ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xem xét giải quyết hồ sơ của gia đình chị P. thuộc trường hợp đính chính hay thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận cần căn cứ vào hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trước đây.

Nếu hồ sơ của gia đình thuộc trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận thì mục đích sử dụng đất được xác định lại trên cơ sở hồ sơ, giấy tờ gia đình đã nộp trước đây và hồ sơ quản lý đất đai do địa phương lưu trữ.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để chị P. và người thân nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.