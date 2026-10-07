Du khách Anh kể chuyến đi lạc vào đường rừng Quảng Ngãi vì Google Maps

Ông Barry Mattacott (63 tuổi, quốc tịch Anh) cùng chiếc xe Kawasaki W650 trên hành trình khám phá nhiều tỉnh thành Việt Nam. Ảnh: Barry Mattacott.

Nhiều ngày sau sự cố lạc đường và hỏng xe môtô tại Quảng Ngãi, ông Barry Mattacott (63 tuổi, quốc tịch Anh) không thể quên sự giúp đỡ của 2 cán bộ công an và những người dân địa phương.

Trước đó, trưa ngày 3/10, ông chạy chiếc xe máy Kawasaki W650 rời Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), dự định đến Đà Nẵng. Người đàn ông sử dụng Google Maps, đi theo chỉ dẫn vào một tuyến đường tắt qua rừng. Từng chinh phục nhiều cung đường khó ở Việt Nam, Barry không quá lo lắng. Ông nghĩ ngay sau tuyến đường rừng sẽ về lại đúng lộ trình.

Tuy nhiên, con đường càng đi càng xấu. Mặt đường dần chuyển thành những đoạn đất đá gồ ghề, nhiều tảng đá lớn, rãnh nước sâu và những đoạn dốc cao.

Ông Barry Mattacott chụp cùng hai cán bộ Công an xã Đặng Thùy Trâm đã giúp đỡ mình. Ảnh: Barry Mattacott.

Đến một đoạn dốc đặc biệt khó đi, chiếc môtô mất kiểm soát khiến ông bị ngã. Barry dựng được xe lên, nhưng phát hiện đá trên đường đã làm thủng lốp sau. Chiếc xe lúc này không thể tiếp tục di chuyển, ông lại không có dụng cụ để sửa chữa. Dắt chiếc xe nặng đi dọc tuyến đường rừng là điều duy nhất ông có thể làm.

Hơn 3 tiếng trôi qua, càng đi, Barry càng nhận ra mình đã đi xa hơn nhiều so với dự tính. Đến lúc này, việc quay lại không còn đơn giản.

"Tôi thật sự không biết mình sẽ làm cách nào để quay lại", ông kể với Tri Thức - Znews.

Sau hàng giờ "vật lộn" trên đường, Barry đến một khu vực có nhà dân. Nhìn thấy người đàn ông nước ngoài đang gặp khó khăn bên chiếc môtô, người dân địa phương tìm cách hỗ trợ.

Họ trước tiên tìm người có thể sửa chiếc lốp bị thủng, nhưng không có thợ sửa xe nào có thể giúp ngay lúc đó. Cuối cùng, họ liên hệ với Công an xã Đặng Thùy Trâm.

Chiếc xe máy được cán bộ Công an xã Đặng Thùy Trâm hỗ trợ đưa đến nơi sửa chữa. Ảnh: Barry Mattacott.

Nhận tin báo, khoảng 14h30, Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm, cùng Đại úy Phạm Trung Tiển đến nơi. Hai cán bộ đưa Barry và chiếc xe lên ôtô chuyên dụng, chở về trung tâm xã rồi tiếp tục đưa xuống khu vực Đức Phổ, cách tuyến đường rừng gần 20 km, để tìm phương án sửa xe.

Barry cho biết thời điểm gặp được người dân là lúc ông cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Sau nhiều giờ một mình giữa núi rừng, việc có người chủ động tìm cách giúp đỡ khiến ông biết mình không còn hoàn toàn đơn độc.

Tại Đức Phổ, hai cán bộ tìm ruột và lốp thay thế cho chiếc môtô nhưng không có loại phù hợp. Không dừng lại, họ tiếp tục cùng Barry tìm các tiệm sửa xe trong khu vực. Sau nhiều lần hỏi han, một người thợ địa phương nhận lời hỗ trợ. Người này sử dụng phương pháp vá ép thủ công để khắc phục chiếc lốp, giúp chiếc môtô có thể tạm thời tiếp tục hành trình.

Khoảng 20h, việc sửa xe hoàn tất. Hai cán bộ sau đó tiếp tục đi cùng Barry ra tuyến đường lớn, đồng thời lưu ý ông đây chỉ là phương án sửa chữa tạm thời và cần chạy cẩn thận cho đến khi có thể sửa lốp đúng cách.

Ông Barry cùng Đại úy Phạm Trung Tiển, cán bộ Công An xã Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Công an xã Đặng Thùy Trâm.

Khi Barry đề nghị trả tiền cảm ơn, hai cán bộ công an từ chối. Người thợ sửa xe cũng không nhận tiền công.

Sau hành trình, Barry viết thư cảm ơn gửi Công an xã Đặng Thùy Trâm.

"Tôi đã đi qua 34 quốc gia và từng gặp rất nhiều cảnh sát. Trải nghiệm với hai cán bộ công an Việt Nam là một trong những trải nghiệm tích cực nhất mà tôi từng có", ông nói.

Theo Barry, điều khiến ông nhớ là cách hai cán bộ tiếp tục tìm giải pháp cho đến khi chắc chắn ông có thể rời khỏi khu vực an toàn.

"Tôi thật sự cảm thấy đây không đơn thuần là việc nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng. Nó giống như hai con người chủ động nhận trách nhiệm giúp đỡ một người xa lạ đang gặp khó khăn", ông chia sẻ.

Ông Barry là chuyên gia marketing người Anh, đến Việt Nam từ cuối năm 2019. Ông từng nhiều lần di chuyển bằng xe máy giữa Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác.

Theo Trung tá Phan Tiến Dũng, tuyến đường đất nối khu vực An Lão, Gia Lai qua xã Đặng Thùy Trâm chủ yếu phục vụ người dân địa phương và hoạt động lâm nghiệp. Tuyến này có nhiều đoạn dốc, đá gồ ghề, người không quen địa hình dễ bị lạc.

Trước ông Barry, một số du khách đến từ Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ cũng từng đi vào con đường này theo chỉ dẫn của Google Maps.

Công an xã Đặng Thùy Trâm khuyến cáo du khách không nên đi tuyến đường này nếu không quen địa hình, đặc biệt vào mùa mưa khi đường dễ lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và chia cắt.

Đoạn đường ở thôn Kon Dóc, xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi, nơi ông Barry gặp sự cố. Ảnh: NVCC.