Dự báo thời tiết 8/10/2026: Miền Bắc nắng thu 32 độ, Trung Bộ vẫn mưa tầm tã

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần. Ngày 8/10, miền Bắc ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3 khiến thời tiết hanh khô, dịu mát; sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Từ đêm 8/10, khu vực có mưa vài nơi. Riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 9/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc nắng hanh. Ảnh: Phạm Hải

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/10, không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm qua, ở mức 30-32 độ.

Đáng lưu ý, ngày và đêm 8/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn giảm dần.

Từ gần sáng 8-9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa lớn trở lại với lượng mưa 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cảnh báo, đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn có xu hướng giảm.

Ngoài ra, ngày 8/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị) từ gần sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng TP Huế có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ; phía Nam 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.