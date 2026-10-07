AI tiếp tục kéo Nasdaq lập kỷ lục

Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, nhưng không ngăn được giá cổ phiếu đi lên. Ảnh: Shutterstock.

Thông thường, lợi suất tăng là tin không vui đối với thị trường chứng khoán. Khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, trái phiếu sẽ trở nên hấp dẫn hơn so với những tài sản rủi ro như cổ phiếu, đồng thời chi phí vay của doanh nghiệp cũng tăng. Thế nhưng những gì diễn ra trên Phố Wall những ngày qua lại cho thấy một bức tranh khác.

Bloomberg ngày 4/10 cảnh báo đà tăng của cổ phiếu công nghệ đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn khi lợi suất trái phiếu dài hạn tiến lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Chỉ 1 ngày sau, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc vượt 5,34%, mức cao nhất trong 24 năm, nhưng Nasdaq Composite vẫn đóng cửa ở mức kỷ lục 27.477 điểm. S&P 500 tăng 0,7%, còn Dow Jones tăng 0,2%.

Sự trái chiều này cho thấy sức mạnh của kỳ vọng vào AI, cùng với kỳ vọng Fed sẽ bớt cứng rắn hơn, đang giúp cổ phiếu duy trì đà tăng bất chấp lợi suất trái phiếu ở mức cao.

AI lấn át sức ép từ lãi suất

Ngày 6/10, cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ dao động gần mức cao kỷ lục, một ngày sau khi làn sóng tăng giá của nhóm cổ phiếu liên quan đến AI giúp S&P 500 và Nasdaq Composite cùng lập đỉnh mới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ. Tại châu Âu, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp cũng tăng trở lại, nhưng vẫn thấp hơn mức ghi nhận tuần trước, khi những lo ngại về tình hình tài chính của nước này làm dấy lên ký ức về cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro.

Kể từ khi chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ lập kỷ lục vào ngày 13/8, 7 trong 10 công ty có vốn hóa lớn nhất trong chỉ số này đã tăng giá. Meta Platforms dẫn đầu với mức tăng 24%, tiếp đến là Tesla với 12% và Micron Technology với 10%.

Theo Wall Street Journal, kỳ vọng lợi nhuận cao và sự lạc quan về AI đang tiếp tục hỗ trợ giá cổ phiếu, bất chấp đợt bán tháo trái phiếu khiến lợi suất tăng mạnh trong những tuần gần đây.

“Trái phiếu vẫn đang đi theo xu hướng tăng, và cổ phiếu cũng vậy. Nếu bạn cho rằng lợi ích mà AI mang lại là gần như vô hạn, vậy thì việc phải trả nhiều tiền hơn để vay vốn có gì đáng kể?”, Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, nói.

Trong 3 năm qua, AI đã trở thành một trong những động lực chính của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm công nghệ. Các doanh nghiệp xứ cờ hoa đã chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng hạ tầng phục vụ công nghệ này, từ chip đến trung tâm dữ liệu. Những khoản đầu tư đó đồng thời tạo doanh thu cho các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và dịch vụ phục vụ quá trình xây dựng hạ tầng AI.

Kỳ vọng về kết quả kinh doanh cũng đang củng cố đà tăng. Theo Bloomberg Intelligence, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của nhóm công nghệ trong quý III được dự báo tăng hơn 65%. Nếu dự báo này thành hiện thực, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ tăng hơn 24%, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp chỉ số này ghi nhận mức tăng hơn 20%.

“Thật khó để hình dung quy mô của con số này. Đây là điều chưa từng có”, Rob Conzo, giám đốc điều hành Wealth Alliance, nói.

Đồ họa: Wall Street Journal.

Rủi ro chưa biến mất

Đà tăng của cổ phiếu công nghệ không có nghĩa thị trường đã thoát khỏi sức ép từ lãi suất.

Trong bài viết ngày 4/10, Bloomberg cho rằng rủi ro đối với đà tăng của chứng khoán đang trở nên rõ rệt hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm từng lên 5,69% trong tuần trước, trong khi kỳ hạn 10 năm vượt 5,3%. Cả 2 mức này đều chưa từng xuất hiện kể từ năm 2002.

“Với lãi suất cao như hiện nay, tất cả chúng ta đều phải dè chừng”, Ken Mahoney, giám đốc điều hành Mahoney Asset Management, nói.

Một vấn đề khác là chính các tập đoàn đang dẫn dắt làn sóng AI cũng bắt đầu cần thêm vốn. Alphabet, Amazon và Meta đều chịu áp lực lớn lên dòng tiền tự do khi chi tiêu cho hạ tầng AI tăng mạnh.

Robert Schiffman, chuyên gia phân tích tại Bloomberg Intelligence, cho biết các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft và Oracle đang có nhu cầu tiền mặt vượt quá nguồn vốn nội bộ. Điều này buộc họ phải tìm đến thị trường nợ và có thể khiến mức vay nợ tăng trong hai năm tới.

Dù vậy, xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp này chưa bị ảnh hưởng. Theo Schiffman, kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh vẫn đang bù đắp cho mức vay nợ cao hơn.

Sức ép từ lãi suất cũng đã khiến định giá chung của thị trường giảm. S&P 500 hiện được giao dịch ở mức dưới 19 lần lợi nhuận dự kiến, giảm từ hơn 21 lần hồi tháng 5.

Matt Stucky, giám đốc đầu tư danh mục tại Northwestern Mutual, cho rằng theo dữ liệu lịch sử, mỗi khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 1 điểm %, tác động lên định giá cổ phiếu và lợi nhuận doanh nghiệp thường bắt đầu rõ nét hơn.

Với lợi suất hiện quanh 5,3%, Chris Galipeau, trưởng chiến lược gia thị trường tại Viện Franklin Templeton, cho rằng nếu lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 6%, thị trường sẽ phải đối mặt với một câu chuyện khác.

Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường. Nvidia đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới trong phiên 5/10, còn tổng giá trị vốn hóa của 7 công ty thuộc nhóm Magnificent Seven đạt mức kỷ lục 24.800 tỷ USD. Theo Mike O’Rourke, chiến lược gia trưởng tại JonesTrading, nhà đầu tư đang đặt cược rằng những tập đoàn công nghệ lớn có thể chịu được rủi ro từ lãi suất cao hơn.

Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng đà tăng này vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thị trường đang kỳ vọng chiến sự tại Iran kết thúc sẽ giúp giá dầu giảm, qua đó giảm áp lực lạm phát và tạo thêm dư địa cho các cổ phiếu công nghệ. Nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn, trong khi chưa có gì đảm bảo giá dầu sẽ lập tức giảm nếu xung đột kết thúc. Ngoài ra, lạm phát vẫn dai dẳng và lãi suất ở mức cao, khiến thị trường đối mặt với không ít rủi ro có thể làm đà tăng hiện nay đảo chiều.

“Đà tăng trưởng vẫn mạnh, tiếp tục được nâng đỡ bởi các hoạt động liên quan đến công nghệ”, Magdalena Ocampo, chiến lược gia thị trường tại Principal Asset Management, nói. “Điều đang thay đổi là thị trường ngày càng lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại, trong khi nguy cơ tăng trưởng suy yếu cũng đang lớn dần. Có lẽ đó là điều thị trường đang ngầm phản ánh”.