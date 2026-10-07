Thông tin mới liên quan ca sĩ Long Nhật

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Đinh Long Nhật (SN 1967, quê TP Huế; trú tại phường Tân Tạo, TP.HCM), tức ca sĩ Long Nhật, cùng các đồng phạm về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, tối 23/3, Long Nhật được Kiều Quốc Nhã (SN 1987, tài xế riêng) chở đi công việc. Sau khi trở về, nam ca sĩ hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Nhã có sẵn ma túy nên đưa cho Long Nhật.

Sau đó, Long Nhật mang ma túy về căn hộ tại Chung cư Tân Tạo và đưa cho Đỗ Minh Giang, người được xác định là em xã hội, sử dụng dụng cụ để cùng sử dụng. Một thời gian sau, Nguyễn Minh Nhựt (SN 1996), người giúp việc của Long Nhật, đến và tham gia.

Ca sĩ Long Nhật (áo trắng) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh cùng 69 người khác bị bắt vì liên quan ma túy - Ảnh: C.A.

Tối 26/3, Long Nhật thuê một người đàn ông tên Đức, chưa rõ lai lịch, đến căn hộ để massage. Sau khi thực hiện công việc, người này đưa cho Long Nhật một gói ma túy đá với giá 1 triệu đồng rồi rời đi.

Số ma túy trên được Long Nhật sử dụng cùng Nhựt và Giang. Phần còn lại được Giang cất giữ.

Ngày 27/3, lực lượng Công an phát hiện Kiều Quốc Nhã có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên tiến hành kiểm tra. Khám xét nơi ở của Nhã, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và thu giữ 0,6g ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, sáng 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Tạo phát hiện Long Nhật cùng một người bạn có biểu hiện nghi vấn và mời về làm việc.

Kết quả xét nghiệm xác định Long Nhật dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của Đỗ Minh Giang tại một nhà nghỉ, lực lượng chức năng thu giữ 0,6g ma túy được xác định là số chất cấm Long Nhật đưa cho Giang sau lần sử dụng trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Long Nhật cùng những người liên quan thừa nhận hành vi.

Ngoài các vụ việc trên, ngày 20/3, Long Nhật thông qua Nguyễn Minh Nhựt đặt mua 500.000 đồng ma túy đá từ Kiều Quốc Nhã và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó, nam ca sĩ sử dụng số ma túy này một mình tại phòng ngủ.

Ca sĩ Long Nhật.

Trước khi bị đề nghị truy tố, Long Nhật được biết đến là ca sĩ hoạt động lâu năm trong dòng nhạc trữ tình. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý từ đầu thập niên 1990 với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc và chất giọng đặc trưng.

Một số ca khúc gắn với tên tuổi Long Nhật có “Mấy nhịp cầu tre”, “Ai ra xứ Huế”, “Tình Huế” và “Gió về miền xuôi”. Nam ca sĩ từng duy trì hoạt động nghệ thuật trong dòng nhạc dân ca, trữ tình trong nhiều năm.

Những năm gần đây, Long Nhật chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, biểu diễn tại các sự kiện, hội chợ và đêm nhạc. Nam ca sĩ cũng từng được mời tham gia vai trò giám khảo tại một số chương trình, cuộc thi âm nhạc trên truyền hình.