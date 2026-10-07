Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất

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Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) đã tăng gần 8 điểm cơ bản lên 5,35% - mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm tăng 8,3 điểm cơ bản lên 5,724%, cũng đạt mức cao nhất trong 24 năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 2,7 điểm cơ bản lên 4,818%. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%, và lợi suất cùng giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau.

Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch bán 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong phiên mở bán vào ngày 7/10. Phiên mở bán này sẽ kiểm chứng xem liệu mức lợi suất hiện tại đã đủ hấp dẫn để thu hút người mua hay liệu các nhà đầu tư sẽ đòi hỏi mức lợi suất cao hơn nữa, trong bối cảnh lo ngại về lạm phát, mức nợ và rủi ro kỳ hạn.

Đây sẽ là đợt phát hành thứ hai trong số ba đợt phát hành của Bộ Tài chính Mỹ trong tuần này. Chính phủ Mỹ đã bán 58 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm vào ngày 6/10 và dự kiến bán 22 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào ngày 8/10.

Ông Ian Lyngen, Trưởng bộ phận Chiến lược Lãi suất Mỹ tại BMO, nhận định "Chúng tôi cảm thấy phấn khởi với kết quả hấp thụ lượng cung trái phiếu kỳ hạn 3 năm trong phiên đấu thầu ngày 6/10 – mức giá trúng thầu tốt hơn dự kiến và không bị trượt giá như xu hướng thường thấy trong các phiên mở bán trái phiếu có trả lãi định kỳ trước đó”. Các chuyên gia phân tích cho biết thêm: “Tất nhiên, đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm [vào ngày 7/10] có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều trong việc định hình xu hướng lãi suất tại Mỹ. Mặc dù đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm được thị trường đón nhận tích cực, chúng tôi vẫn kỳ vọng sẽ thấy mức chiết khấu đấu thầu đáng kể trước khi mở lại đợt phát hành trái phiếu 10 năm – dù là xét riêng lẻ hay xét trên đường cong lợi suất".

Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ thực hiện đợt mua lại trái phiếu mới nhất vào ngày 8/10 tới, nhằm vào các trái phiếu có kỳ hạn từ 20 năm đến 30 năm. Hoạt động hỗ trợ thanh khoản này sẽ có quy mô ít nhất là 4 tỷ USD, gấp đôi mức thông thường; đợt mua lại gần nhất trong cùng phân khúc kỳ hạn này cũng đạt giá trị hơn 4 tỷ USD.

Trái phiếu gần đây đã bị bán tháo do các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng vọt 60 điểm cơ bản kể từ cuối tháng 7, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng tới 20% trong cùng khoảng thời gian đó.

Áp lực bán cũng đang gia tăng tại thị trường nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp tăng mạnh 12 điểm cơ bản, giao dịch ở mức 4,876%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh (Gilt) kỳ hạn 10 năm cũng tăng 7 điểm cơ bản lên mức 5,447%.