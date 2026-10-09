Văn Hán khai mạc Ngày hội Văn hóa trà lần thứ nhất

Đồng chí Đỗ Đức Công và đại biểu dự Lễ khai mạc.

Dự khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan và đại biểu dự Lễ khai mạc.

Ngày hội là một trong những hoạt động hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, nhằm tôn vinh cây chè, nghề chè và những người đã dành tâm huyết, công sức gìn giữ, làm nên thương hiệu chè Văn Hán.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày hội Văn hóa trà xã Văn Hán lần thứ nhất năm 2026.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Đây cũng là dịp đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường, từng bước gắn sản xuất chè với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, để mỗi nương chè trở thành không gian cho du khách đến tìm hiểu nghề chè, thưởng trà.

Đồng chí Đỗ Đức Công trao giải Hội thi "Hái nắng nương xanh - Hương trà Văn Hán" cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải Hội thi “Hái nắng nương xanh - Hương trà Văn Hán”. Hội thi diễn ra ngày 25-9 với 18 đội tham gia, tranh tài ở các phần thi: thu hái chè, đối ẩm, xử lý tình huống làng nghề và thẩm định búp chè. Giải Nhất thuộc về đội xóm Ba Quà.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng, các trà nương địa phương đã trình diễn nghệ thuật pha trà.

Đồng chí Đỗ Đức Công tham quan gian hàng tại Ngày hội.

Người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Cùng với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước và phần giao lưu nhảy sạp, Ngày hội còn có không gian văn hóa các dân tộc, các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè, sản phẩm OCOP, nông sản địa phương. Đây là dịp tôn vinh người làm chè, giới thiệu nét đẹp văn hóa trà và quảng bá chè Văn Hán tới du khách.