TP.HCM tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 12/10, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) bước vào giai đoạn tổng duyệt. Nghi lễ chính thức dự kiến diễn ra sáng 14/10. Ảnh: Hoài Bảo.

Tham dự buổi tổng duyệt có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cùng đại diện Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao đổi cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, và Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trước khi diễn ra buổi tổng duyệt. Ảnh: Hoài Bảo.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát trình tự các nghi thức, đội hình tham gia và phương án phối hợp giữa các lực lượng, chuẩn bị cho lễ chính thức dự kiến diễn ra ngày 14/10. Ảnh: Hoài Bảo.

Các nội dung được chuẩn bị gồm nghi thức dâng hương, chào cờ, tưởng niệm, di chuyển hài cốt liệt sĩ và đưa các quách lên xe để vận chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Công tác bố trí đội hình, vị trí tập kết và sự phối hợp giữa các bộ phận cũng được rà soát nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu đại diện cơ quan, ban, ngành sẽ lần lượt dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ. Các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ chính thức dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng liên quan tham dự. Ảnh: Hoài Bảo.

731 hài cốt liệt sĩ được đặt trong các tiểu quách, phủ lồng kính và trang trọng phủ Quốc kỳ. Theo kế hoạch, ngày 14/10, các tiểu quách được vận chuyển thành 4 đợt từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để tổ chức an táng. Ảnh: Hoài Bảo.

Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí 300 cán bộ, chiến sĩ phục vụ các nghi thức trong lễ viếng, lễ truy điệu và an táng. Trong khi đó, lực lượng công an phụ trách đội tiêu binh, đội danh dự và đội hình khiêng quách hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hoài Bảo.

Đội hình di chuyển gồm các xe dẫn đường, chỉ huy, quân kỳ, danh dự, xe chở hoa, 8 xe vận chuyển hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự. Ảnh: Hoài Bảo.

Đoàn xe dự kiến di chuyển qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến nghĩa trang tại phường Long Bình. Công tác tổ chức, điều phối các đoàn xe được chuẩn bị nhằm bảo đảm hành trình diễn ra trang nghiêm, an toàn. Ảnh: Hoài Bảo.

Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp điều tiết, chỉ huy giao thông, kiểm soát đội hình và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình đoàn xe di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, các vị trí an táng được chuẩn bị, đội hình phục vụ buổi lễ được bố trí theo kế hoạch. Đội nghi thức phối hợp thực hành trình tự tiếp nhận hài cốt, di chuyển các tiểu quách đến khu vực an táng và thực hiện nghi thức hạ huyệt. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch, sau khi hạ huyệt, các đại biểu tiến hành đặt hoa và rải đất lên các phần mộ liệt sĩ, sau đó dâng hương, dành phút tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ban tổ chức cũng kêu gọi người dân đứng dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm nhành hoa trắng để thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Hoài Bảo.

Chuẩn bị an táng hơn 700 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ngày 14/10.