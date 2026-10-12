Người phụ nữ trúng gần 200 tỷ đồng Vietlott từ 20.000 đồng còn trong tài khoản

Ngày 12/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot trị giá hơn 199,57 tỷ đồng của xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số 01571 cho chị V.N, sinh sống tại An Giang.

Theo Vietlott, đây là giải Jackpot lớn nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45. Chị V.N cũng trở thành người chơi nữ trúng thưởng có giá trị cao nhất trong lịch sử Vietlott.

Đại diện Vietlott trao giải thưởng có giá trị vào nhất trong lịch sử Vietlott cho chị V.N

Người trúng thưởng thuộc thế hệ 9X, hiện làm nghề tự do. Chị bắt đầu chơi xổ số tự chọn khoảng ba năm trước, sau khi được một người bạn giới thiệu.

Kể lại thời điểm mua vé trúng thưởng, chị V.N cho biết khoảng 13h, khi đang nấu cơm, chị mở ứng dụng để kiểm tra kết quả các vé Lotto 5/35 đã mua buổi sáng. Thấy tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng, chị dùng số tiền này mua hai vé Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều, với các dãy số được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tấm vé trúng thưởng của chị V.N

Tối cùng ngày, khi hai vợ chồng đang ăn cơm, chị nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Nghĩ rằng chỉ trúng giải nhỏ, chị không kiểm tra ngay.

Đến tối muộn, sau khi hoàn thành công việc nhà, chị mới mở điện thoại xem lại và bất ngờ phát hiện số tiền trúng thưởng lên tới gần 200 tỷ đồng.

“Tôi lập tức gọi chồng cùng kiểm tra lại”, chị kể.

Hai vợ chồng nhiều lần đối chiếu thông tin trên website chính thức của Vietlott trước khi tin rằng mình đã trúng Jackpot. Sau đó, chị thông báo tin vui cho gia đình và người thân.

Chị V.N cho biết giải thưởng đến quá bất ngờ nên trước mắt sẽ gửi tiết kiệm, đồng thời cùng gia đình lên kế hoạch sử dụng khoản tiền một cách hiệu quả.

Theo Vietlott, vé trúng thưởng được mua qua kênh phân phối bằng điện thoại, sử dụng thuê bao MobiFone và ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Tại lễ trao giải, chị V.N dành 5 tỷ đồng từ tiền thưởng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Chị V.N dành 5 tỷ đồng tiền thưởng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng, tương đương khoảng 19,96 tỷ đồng. Khoản thuế được khấu trừ khi nhận thưởng và nộp tại An Giang, nơi chị đăng ký tham gia dự thưởng.

Sau khi trừ thuế, chị V.N thực nhận khoảng 179,62 tỷ đồng. Nếu tính cả khoản 5 tỷ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội, số tiền còn lại khoảng 174,62 tỷ đồng.