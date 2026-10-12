Đường sắt Hà Nội - Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách/ngày

Việc tổ chức chạy thêm tàu SP15/SP16 sẽ nâng số đôi tàu khách khai thác thường xuyên mỗi ngày trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai lên 3 đôi tàu, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và phục vụ phát triển du lịch.

Đường sắt chạy thêm tàu Hà Nội - Lào Cai phục vụ khách du lịch Sapa. Ảnh: VNR.

Theo lịch chạy tàu mới, chiều Hà Nội - Lào Cai có 3 chuyến tàu khách khởi hành vào buổi tối. Tàu SP15 xuất phát lúc 21h45’, đến ga Lào Cai lúc 5h20’; tàu SP3 khởi hành lúc 22h, đến lúc 5h50’; tàu SP7 xuất phát lúc 22h40’, đến lúc 6h27’ sáng hôm sau.

Ở chiều ngược lại từ Lào Cai đi Hà Nội, tàu SP16 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 21h25’, đến Hà Nội lúc 5h15’; tàu SP4 xuất phát lúc 21h50’, đến nơi lúc 5h40’ sáng hôm sau. Riêng SP8 chạy ban ngày, rời Lào Cai lúc 12h5’, đến Hà Nội lúc 19h30’ cùng ngày.

Điểm đáng chú ý là đợt này số ga dừng đón trả khách đã được rút gọn đi khá nhiều. Chỉ có 8 ga trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai gồm các nhà ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai. Ga Phú Thọ chỉ đón tàu SP8.

Cùng với tăng chuyến, ngành đường sắt chú trọng cải thiện chất lượng phục vụ, phối hợp với các đơn vị lữ hành nâng cấp, đưa vào khai thác một số toa tàu du lịch cao cấp trên tuyến Hà Nội - Lào Cai nhằm tăng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Ga Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, gửi tàu, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách lên, xuống tàu.

Thống kê qua 9 tháng của năm 2026, ga Lào Cai đã phục vụ 132.800 lượt khách lên tàu và 195.633 lượt khách xuống tàu.

Tổng lượng khách lên, xuống đạt 328.433 lượt, tăng gần 27,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lên tàu tăng gần 29,8%, khách xuống tàu tăng gần 25,3%.