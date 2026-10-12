Khoảnh khắc sân bay quốc tế Ả Rập Xê Út rung chuyển sau đợt tấn công của Houthi

Khoảnh khắc sân bay quốc tế Ả Rập Xê Út rung chuyển do Houthi tấn công

Các đoạn video từ camera giám sát (CCTV) do Ả Rập Xê Út công bố hôm 11/10 cho thấy khoảnh khắc xảy ra vụ việc. Các đoạn video ghi lại cảnh hành khách xếp hàng, di chuyển qua cổng kiểm tra an ninh và ngồi tại khu vực chờ trước khi vụ nổ xảy ra. Sau vụ nổ, mọi người hốt hoảng tìm nơi trú ẩn.

Hãng tin Reuters xác minh được địa điểm trong đoạn CCTV ghi lại là khu vực cổng lên máy bay dựa trên kết cấu cơ sở hạ tầng và đồ nội thất, đối chiếu với dữ liệu lưu trữ và hình ảnh vệ tinh của nhà ga số 3 tại sân bay quốc tế King Khalid. Tuy nhiên, địa điểm có hành khách ngồi chờ chưa được xác minh.

Thời điểm quay video được xác nhận thông qua dấu thời gian hiển thị trên hình ảnh camera giám sát. Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết hoạt động tại sân bay đã bị đình chỉ. Lực lượng Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Sân bay đã đóng cửa kể từ sau vụ việc. Tuy vậy, một hội nghị năng lượng quốc tế tại Riyadh vẫn diễn ra theo lịch trình vào 11/10.