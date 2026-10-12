'Tiếng hát Hà Nội 2026': Kết hợp đánh giá chuyên môn với bình chọn của khán giả

Tuyển chọn qua nhiều vòng thi

Vòng Sơ khảo gồm hai giai đoạn. Tại Sơ khảo 1, Ban Giám khảo đánh giá toàn bộ video hợp lệ được tiếp nhận đúng hạn theo tiêu chí chung, lập bảng điểm và biên bản. Dự kiến, 200 thí sinh sẽ được lựa chọn vào Sơ khảo 2, trong đó đã bao gồm các trường hợp được đặc cách vào vòng này. Số lượng chính thức và lịch thi do Ban Tổ chức công bố trước khi chốt danh sách.

Thí sinh dự thi trong Đêm chung kết và xếp hạng cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025". Ảnh: Văn Tuyến

Tại Sơ khảo 2, mỗi thí sinh đăng ký một tiết mục theo một trong bốn phong cách và biểu diễn trực tiếp tại điểm thi tập trung. Thí sinh được sử dụng nhạc đệm do Ban Tổ chức bố trí, tự đệm nhạc cụ hoặc sử dụng bản nhạc nền đã được duyệt. Thí sinh không được sử dụng bản thu thay thế giọng hát trực tiếp. Ban Giám khảo dự kiến lựa chọn 60 thí sinh vào vòng Bán kết, bao gồm cả những thí sinh được đặc cách.

Vòng Bán kết gồm ba đêm thi theo các nhóm chuyên môn Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh đăng ký phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng được sắp xếp vào đêm thi phù hợp với tính chất tiết mục, bảo đảm điều kiện trình diễn và đánh giá công bằng.

Tại vòng này, mỗi thí sinh biểu diễn một tiết mục hát trực tiếp theo phong cách đã đăng ký, với ban nhạc hoặc hình thức đệm được Ban Tổ chức phê duyệt. Kết thúc vòng Bán kết, 30 thí sinh có giọng hát và phong cách trình diễn tốt nhất sẽ được lựa chọn vào vòng Chung kết. Trong đó, 24 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định thông qua điểm số, 6 thí sinh được khán giả bình chọn qua nền tảng số.

Vòng Chung kết tiếp tục được tổ chức trong ba đêm theo các nhóm Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng được bố trí vào đêm thi phù hợp. Việc xét chọn thí sinh vào Chung kết xếp hạng căn cứ vào điểm chuyên môn và quy định bình chọn chung, không bị giới hạn bởi nhóm thi.

Mỗi thí sinh biểu diễn một tiết mục hát trực tiếp theo phong cách đã đăng ký. Sau vòng thi này, 12 thí sinh có giọng hát và phong cách trình diễn tốt nhất sẽ bước vào đêm Chung kết xếp hạng và trao giải. Trong số đó, 9 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định qua điểm số, 3 thí sinh được khán giả bình chọn trên nền tảng số.

Tại đêm Chung kết xếp hạng và trao giải, 12 thí sinh biểu diễn cùng dàn nhạc hai bài hát, gồm một bài về Hà Nội và một bài theo phong cách âm nhạc đã đăng ký. Ban Giám khảo căn cứ vào bảng điểm để xếp hạng và trao giải cho các thí sinh.

Khuyến khích sáng tạo

Từ vòng Bán kết và Chung kết, Ban Tổ chức sẽ bố trí ban nhạc đệm cho thí sinh. Đồng thời, các thí sinh được sắp xếp luyện tập với ban nhạc trước những vòng thi này. Những thí sinh có nhu cầu sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia về thanh nhạc. Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh đầu tư phần dàn dựng, múa minh họa cho tiết mục dự thi.

Bên cạnh các hình thức đệm nhạc được quy định, thí sinh được đề xuất sử dụng nhạc cụ cá nhân, tự đệm, bản phối riêng hoặc hình thức biểu diễn kết hợp. Các phương án này phải được đăng ký trước để Ban Tổ chức thẩm định tính khả thi, an toàn kỹ thuật, thời lượng và bản quyền.

Ban Tổ chức có quyền yêu cầu điều chỉnh phương án biểu diễn vì lý do kỹ thuật hoặc an toàn, song phải bảo đảm cơ hội thể hiện năng lực của thí sinh. Quy định này tạo cơ sở để thí sinh chủ động đề xuất hình thức trình diễn phù hợp, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết cho quá trình tổ chức cuộc thi.

Về lựa chọn tác phẩm, kể từ vòng Chung kết, thí sinh không được sử dụng lại bất kỳ tác phẩm nào đã trình bày tại các vòng thi trước. Sau khi đăng ký, nếu muốn thay đổi bài hát hoặc phong cách âm nhạc, thí sinh phải được Ban Tổ chức đồng ý. Đến vòng Chung kết, thí sinh không được phép thay đổi phong cách âm nhạc.

Ban Tổ chức cũng quy định, trang phục, hình ảnh, đạo cụ và nội dung trình diễn phải phù hợp với tính chất chương trình, bảo đảm an toàn, thuần phong mỹ tục, tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát sóng.

Với quy trình tuyển chọn qua nhiều vòng, kết hợp đánh giá chuyên môn và bình chọn của khán giả trên nền tảng số, "Tiếng hát Hà Nội 2026" đưa ra các tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn thí sinh, đồng thời quy định rõ điều kiện biểu diễn, sử dụng tác phẩm và hình thức trình diễn. Các quy định này là căn cứ để Ban Tổ chức triển khai cuộc thi, bảo đảm quá trình đánh giá và tuyển chọn được thực hiện theo những tiêu chí đã công bố.