Hơn 232.000 người hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên không khí rèn luyện thể thao sôi nổi ở nhiều địa phương.

Toàn cảnh Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, chương trình ghi nhận tổng cộng 232.460 người tham dự trực tiếp tại 33 tỉnh, thành phố. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, người dân được tham gia nhiều hoạt động thể thao như đi bộ, chạy bộ đồng hành, đá cầu, pickleball, wushu, judo, taekwondo, cờ vua và golf thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trong đó, khu vực đá cầu ghi nhận hơn 650 người trải nghiệm; jumping và shuffle dance thu hút khoảng 400 người và pickleball có hơn 350 lượt trải nghiệm. Khu vực golf đón khoảng 200 người, trong đó có khoảng 120 học sinh các trường công lập.

Học sinh tham gia trải nghiệm môn cờ vua.

Các bộ môn khác như cờ vua, kéo co, wushu, judo, đẩy gậy và taekwondo cũng thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu kỹ thuật. Những hoạt động này góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời khuyến khích người dân lựa chọn hình thức vận động phù hợp với sở thích và thể trạng.

Song song với các hoạt động thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam triển khai Trạm sức khỏe cộng đồng, thực hiện sàng lọc, kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho hơn 2.500 lượt người, đồng thời tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 người dân trong hai ngày diễn ra chương trình. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về việc kết hợp rèn luyện thể chất với chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn khi tập luyện.

Người tham gia giao lưu, trải nghiệm môn pickleball tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đánh giá về kết quả sự kiện, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức, cho biết chương trình hướng tới nâng cao nhận thức về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh ý nghĩa của việc người dân không chỉ theo dõi các hoạt động biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Lễ phát động khép lại, góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của thể dục, thể thao trong nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ban Tổ chức kỳ vọng các hoạt động hưởng ứng sẽ tiếp tục được duy trì tại trường học, cơ quan, đơn vị và khu dân cư, từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường.