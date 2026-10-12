Bắt chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên'

Chiều 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984, trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín. Ảnh: TS

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 - Phan Đình Phùng, phường Kon Tum do Phượng làm chủ hộ kinh doanh các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”. Các sản phẩm tên “Ngọc Linh” này trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL số: 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng) là tổ chức quản lý.

Bước đầu xác định, mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng Phượng, Tín mua củ sâm đều không có tem xuất xứ nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý đem trưng bày tại cửa hàng "Già Làng Tây Nguyên" để quảng cáo, bán kiếm lời.

Cửa hàng Già làng Tây Nguyên trên đường Phan Đình Phùng, phường Kon Tum.

Cơ quan điều tra khám xét bên trong cửa hàng Già làng Tây Nguyên.

Ngoài ra, lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội YouTube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Tín (chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”) và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan; còn Dương Thị Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.