Giải hạng Ba quốc gia 2026 khởi tranh, 12 đội tranh 4 suất lên hạng

Các cầu thủ tranh bóng quyết liệt trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng, được chia thành hai bảng theo khu vực địa lý. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, tính điểm xếp hạng để xác định những đại diện giành quyền thăng hạng.

Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2027. Giải diễn ra từ ngày 12.10 đến 9.11, trong đó lượt đi kết thúc ngày 25.10 và lượt về được tổ chức từ ngày 27.10 đến 9.11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh vai trò của Giải bóng đá hạng Ba quốc gia trong hệ thống thi đấu bóng đá bán chuyên nghiệp.

Đây là sân chơi quan trọng giúp các câu lạc bộ xây dựng, phát triển lực lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những cấp độ thi đấu cao hơn.

Ông Nguyễn Minh Châu khẳng định, LĐBĐ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm giải đấu được tổ chức đúng điều lệ, chú trọng công tác trọng tài, an ninh, an toàn và chất lượng chuyên môn.

Đại diện địa phương đăng cai, bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng, bày tỏ vui mừng khi địa phương được phối hợp tổ chức các trận đấu tại bảng A, đồng thời gửi lời chúc các đội bóng thi đấu thành công.

Các trận đấu bảng A được tổ chức tại sân vận động Đan Phượng (Hà Nội), với sự phối hợp đăng cai của Công ty TNHH Thể thao Vạn Xuân. Trong khi đó, bảng B diễn ra tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Qui (Đồng Tháp), do Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra với những kết quả đáng chú ý.

Đại diện Ban tổ chức và địa phương động viên các cầu thủ tại lễ khai mạc Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

Tại bảng A, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình và Hà Nội Bulls chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Trong khi đó, đội chủ nhà Vạn Xuân Đan Phượng không có được khởi đầu thuận lợi khi để thua Bình Định FC với tỉ số 1-2.

Ở bảng B, An Giang giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Hồ Chí Minh United. Đồng Nai có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa với tỉ số 3-0.

Trong trận đấu còn lại, Đồng Tháp vượt qua STP Food TP.HCM với tỉ số 2-0, qua đó có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành quyền thăng hạng.

Với thể thức thi đấu hai lượt và chỉ bốn suất lên hạng dành cho 12 đội, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 hứa hẹn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt trong những vòng đấu tiếp theo.

Đây cũng là cơ hội để các đội bóng khẳng định năng lực, từng bước xây dựng nền tảng phát triển trong hệ thống bóng đá quốc gia.